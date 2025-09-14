Live voetbal

Hans Kraay junior maakt keuze tussen Dolberg en Weghorst

Ajax-spitsen Kasper Dolberg en Wout Weghorst
Foto: © Imago
Dominic Mostert
14 september 2025, 10:45

Hans Kraay junior heeft zin om de concurrentiestrijd tussen Kasper Dolberg en Wout Weghorst te gaan zien bij Ajax. Zaterdag bleef Dolberg nog negentig minuten op de bank in het duel met PEC Zwolle (3-1 zege), maar het is de vraag hoe lang Weghorst hem op de bank kan houden.

"Wout Weghorst en Kasper Dolberg: ik vind het een geweldige combinatie", zegt Kraay bij Goedemorgen Eredivisie. "Heel veel mensen denken: dat gaat schuren. Ik vind het een geweldige combinatie om samen uit te vechten wie het wordt. Het zijn totale tegenpolen. Heel veel mensen ergen zich aan Weghorst. Ik erger me helemaal niet aan hem, ik vind het een self-made man die alles kan zonder een super getalenteerd iemand te zijn."

Hij stipt aan dat Weghorst in zijn carrière al vaak heeft bewezen nóg een niveau hoger aan te kunnen. "Ik vind hem geweldig. Het is een vechter en hij gaat Dolberg proberen in de wielen te rijden. Dat hoort er ook allemaal bij. Waterreus heeft alle keepers in de wielen gereden toen hij keepte, iedereen kapotgemaakt. Maar ik ben heel benieuwd of John heel snel een vaste nummer 1 durft te kiezen."

Voor wie zou Kraay kiezen? "Ik kijk ook Belgisch voetbal en Dolberg heeft echt twee hele goede jaren gehad bij Anderlecht. Het is zo mooi. Alles wat aan mij lelijk was, vind ik aan andere mensen mooi. Dus ik vind Dolberg heel mooi."

Wie moet de eerste spits worden bij Ajax?

Ome Barend
Ome Barend
avatar

Hmm wat vind Hans van de kwestie Itakura/Sutalo. Sutalo is natuurlijk gewend bij Farioli vaste basis te zijn en werd daardoor juist sterker.. Ajax had hem goed kunnen verkopen. Nu is hij 2e keuze en dat doet zijn spel niet goed. Dit zal komende weken vaker een item gaan worden natuurlijk. Een aankoop van ruim 20 miljoen op de bank zetten.. vreemd. Farioli zou altijd een vervanger gehaald hebben op de linksback voor Hato. Hele vreemde keuze van Ajax en Kroes om daar Wijndal te laten spelen.. ik zie er geen logica achter. Is dit ook de reden om niet door te gaan met Farioli? Er was genoeg budget en met een beetje creativiteit had je echt een goed elftal kunnen neerzetten. Ahmedhodzic bijvoorbeeld maar 6 miljoen. Oei.. Maar wie ben ik he jongens?😂

FC Onkruid
FC Onkruid
avatar

KC/Berend Botje. 36-16...👋🏻

Ome Barend
Ome Barend
avatar

@FC Onkruid wanneer was de laatste? Vandaar al die onkruid in je tuin zeker, dat is al een tijd geleden hè. Maar probeer eens inhoudelijk te reageren.. wat vind jij dan van de keuzes bij Ajax?

Ztuffz83
Ztuffz83
avatar

@Ome Barend; dat je jezelf afvraagt wie je bent, die snap ik wel met al die verschillende personages die je hier speelt.

