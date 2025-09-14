Hans Kraay junior maakt keuze tussen Dolberg en Weghorst

Hans Kraay junior heeft zin om de concurrentiestrijd tussen en te gaan zien bij Ajax. Zaterdag bleef Dolberg nog negentig minuten op de bank in het duel met PEC Zwolle (3-1 zege), maar het is de vraag hoe lang Weghorst hem op de bank kan houden.

"Wout Weghorst en Kasper Dolberg: ik vind het een geweldige combinatie", zegt Kraay bij Goedemorgen Eredivisie. "Heel veel mensen denken: dat gaat schuren. Ik vind het een geweldige combinatie om samen uit te vechten wie het wordt. Het zijn totale tegenpolen. Heel veel mensen ergen zich aan Weghorst. Ik erger me helemaal niet aan hem, ik vind het een self-made man die alles kan zonder een super getalenteerd iemand te zijn."

Hij stipt aan dat Weghorst in zijn carrière al vaak heeft bewezen nóg een niveau hoger aan te kunnen. "Ik vind hem geweldig. Het is een vechter en hij gaat Dolberg proberen in de wielen te rijden. Dat hoort er ook allemaal bij. Waterreus heeft alle keepers in de wielen gereden toen hij keepte, iedereen kapotgemaakt. Maar ik ben heel benieuwd of John heel snel een vaste nummer 1 durft te kiezen."

Voor wie zou Kraay kiezen? "Ik kijk ook Belgisch voetbal en Dolberg heeft echt twee hele goede jaren gehad bij Anderlecht. Het is zo mooi. Alles wat aan mij lelijk was, vind ik aan andere mensen mooi. Dus ik vind Dolberg heel mooi."