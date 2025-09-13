Heitinga wijst smaakmaker terecht op persconferentie: 'Dit moet hij niet doen'

John Heitinga is geen liefhebber van de handgebaren die maakte na zijn doelpunten in de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle (3-1). De man van de wedstrijd, goed voor twee goals en een assist, maakte na zijn doelpunten een praatgebaar met zijn hand.

Heitinga is bovenal blij met het sterke optreden van de Belgische linksbuiten, die niet altijd verzekerd is van speeltijd. “Ja, mooi. We hebben concurrentie op elke positie. Ze zijn allebei dubbel bezet. In de voorbereiding kwamen er nieuwe jongens. Mika is een emotionele jongen. Hij raakte geblesseerd en traint hartstikke goed. We wilden hem vandaag zien en dat heeft hij hartstikke goed gedaan.”

"Mika is een jongen met superveel potentie. Hij heeft het vandaag hartstikke goed gedaan. Dit is de norm die we bij hem willen zien”, aldus Heitinga, die daarna de vraag krijgt of spelers zulke gebaren moeten maken. “Nee. Liever niet. Ik heb het niet gezien en ik weet de achterliggende gedachte niet. Ik denk niet dat hij het nog een keer gaat doen.”

Godts had tegen PEC zijn eerste basisplek van het seizoen. Hij miste de afgelopen twee duels door een blessure en mocht in de seizoensopener tegen Telstar alleen invallen. Na de wedstrijd tegen PEC wilde hij de gebaren niet uitleggen in het interview met ESPN. "Het is iets persoonlijks. Intern."