Heitinga wijst smaakmaker terecht op persconferentie: 'Dit moet hij niet doen'

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Dominic Mostert
13 september 2025, 20:18

John Heitinga is geen liefhebber van de handgebaren die Mika Godts maakte na zijn doelpunten in de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle (3-1). De man van de wedstrijd, goed voor twee goals en een assist, maakte na zijn doelpunten een praatgebaar met zijn hand.

Heitinga is bovenal blij met het sterke optreden van de Belgische linksbuiten, die niet altijd verzekerd is van speeltijd. “Ja, mooi. We hebben concurrentie op elke positie. Ze zijn allebei dubbel bezet. In de voorbereiding kwamen er nieuwe jongens. Mika is een emotionele jongen. Hij raakte geblesseerd en traint hartstikke goed. We wilden hem vandaag zien en dat heeft hij hartstikke goed gedaan.”

"Mika is een jongen met superveel potentie. Hij heeft het vandaag hartstikke goed gedaan. Dit is de norm die we bij hem willen zien”, aldus Heitinga, die daarna de vraag krijgt of spelers zulke gebaren moeten maken. “Nee. Liever niet. Ik heb het niet gezien en ik weet de achterliggende gedachte niet. Ik denk niet dat hij het nog een keer gaat doen.”

Godts had tegen PEC zijn eerste basisplek van het seizoen. Hij miste de afgelopen twee duels door een blessure en mocht in de seizoensopener tegen Telstar alleen invallen. Na de wedstrijd tegen PEC wilde hij de gebaren niet uitleggen in het interview met ESPN. "Het is iets persoonlijks. Intern."

ERIMIR
3.521 Reacties
433 Dagen lid
37.906 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Godts heeft die handgebaartjes niet nodig, hij is geen Zerrouki. Zijn talent zal hij nooit kwijtraken als die altijd zijn best blijft doen.

CG
2.344 Reacties
782 Dagen lid
13.290 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij is zéér terecht dé man van de wedstrijd. Kon niet anders !!

Vriendje Stokvis
1.301 Reacties
359 Dagen lid
8.036 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Spoort niet die jongen.

Ajax - PEC

Ajax
3 - 1
PEC Zwolle
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
5
9
12
2
Ajax
5
6
11
3
Feyenoord
3
7
9
4
Utrecht
4
8
9
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

