Kenneth Taylor: 'Ik wil er geen aandacht meer aan geven'

wil niet meer stilstaan bij de voorbije transferperiode. De middenvelder van Ajax werd in verband gebracht met FC Porto, maar bleef uiteindelijk in Amsterdam. Taylor vertelt aan ESPN dat het ‘af en toe spannend was’, maar wil zich nu richten op de toekomst.

“Uiteindelijk is het nu verleden tijd en wil ik er geen aandacht meer aan geven. Het was af en toe spannend, maar uiteindelijk ben ik hier en wil ik mij focussen hier”, zegt Taylor, die naar verluidt een afspraak had met Ajax dat de club zich niet moeilijk op zou stellen bij serieuze interesse. Het was niet nodig om Ajax aan die afspraak te houden. “Met vragen daarover moet je bij Alex Kroes zijn, maar laat ik vooropstellen dat zulke dingen niet aan de orde zijn geweest.”

Artikel gaat verder onder video

Taylor spreekt van een ‘leerzame en vermoeiende periode’. “Dan moet de knop zo snel mogelijk om. Daarna was de interlandperiode, dus heb ik er even de tijd voor gehad. Ik probeer zo snel mogelijk door te gaan en te focussen op wat ik in mijn eigen handen heb en dat probeer ik nu te doen.”

Volgens trainer John Heitinga ‘moest’ Taylor de knop wel omzetten. “De transferwindow is gelukkig gesloten. Dan voer je gesprekken – niet alleen met Kenneth, maar ook met anderen. Nu is het klaar en moet je gewoon focussen en voetballen”, zegt hij op de persconferentie na de 3-1 zege op PEC Zwolle. “Kenneth is een echte Ajacied, dat zie je. Iedereen weet waar hij aan toe is. Op elke positie hebben we een goede concurrentiestrijd.”

Volg de Eredivisie-speelronde zaterdag in ons liveblog!