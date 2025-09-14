Kraay junior gelooft ogen niet bij Ajax: 'Dit is Messiaans!'

Hans Kraay junior was zaterdag diep onder de indruk van het openingsdoelpunt van in de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle. Met een stift zette de aanvoerder Ajax op voorsprong in de thuiswedstrijd. Kraay noemt het doelpunt zelfs ‘Messiaans’

“Ik vond dit zó mooi”, zegt Kraay zondag bij Goedemorgen Eredivisie. “Davy Klaassen associëren we met hard werken, diepgaan, vuile meters maken en de 1-0 maken. Maar dit is niet zomaar de 1-0 maken, dit is Messiaans! Dit is de enige manier waarop de bal erin kan. Hij zat zo dicht op de keeper, dus met zijn binnenkant was hij tegen de keeper aangegaan, met zijn wreef was hij er tegenaan. Het is gewoon heel fijn, met een ongelooflijk zacht voetje.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind dit zo mooi”, herhaalt Kraay, die daarna de vraag krijgt of de assist van Mika Godts bedoeld was voor Klaassen. Het leek er eigenlijk op dat Godts een één-twee wilde aangaan met Wout Weghorst, maar de bal schoot door en belandde voor de voeten van Klaassen. Kraay denkt dat het inderdaad een mazzeltje was en daar is Bram van Polen het mee eens.

“Honderd procent”, aldus Van Polen. “Dat zag je toch aan alles? Dit was echt wel een beetje geluk. Klaassen komt in zijn kracht en gokt er een beetje op dat hij doorschiet. Volgens mij had dit een één-twee met Weghorst moeten zijn. Deze is nooit zo bedoeld. Als het bewust was, dan is Godts geniaal!” Het doelpunt van Klaassen is hier te bekijken.