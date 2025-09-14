Live voetbal

Kraay junior gelooft ogen niet bij Ajax: 'Dit is Messiaans!'

Klaassen Weghorst en Godts vieren de 1-0 bij Ajax - PEC Zwolle
Foto: © Imago
3 reacties
Dominic Mostert
14 september 2025, 10:23

Hans Kraay junior was zaterdag diep onder de indruk van het openingsdoelpunt van Davy Klaassen in de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle. Met een stift zette de aanvoerder Ajax op voorsprong in de thuiswedstrijd. Kraay noemt het doelpunt zelfs ‘Messiaans’

“Ik vond dit zó mooi”, zegt Kraay zondag bij Goedemorgen Eredivisie. “Davy Klaassen associëren we met hard werken, diepgaan, vuile meters maken en de 1-0 maken. Maar dit is niet zomaar de 1-0 maken, dit is Messiaans! Dit is de enige manier waarop de bal erin kan. Hij zat zo dicht op de keeper, dus met zijn binnenkant was hij tegen de keeper aangegaan, met zijn wreef was hij er tegenaan. Het is gewoon heel fijn, met een ongelooflijk zacht voetje.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind dit zo mooi”, herhaalt Kraay, die daarna de vraag krijgt of de assist van Mika Godts bedoeld was voor Klaassen. Het leek er eigenlijk op dat Godts een één-twee wilde aangaan met Wout Weghorst, maar de bal schoot door en belandde voor de voeten van Klaassen. Kraay denkt dat het inderdaad een mazzeltje was en daar is Bram van Polen het mee eens.

“Honderd procent”, aldus Van Polen. “Dat zag je toch aan alles? Dit was echt wel een beetje geluk. Klaassen komt in zijn kracht en gokt er een beetje op dat hij doorschiet. Volgens mij had dit een één-twee met Weghorst moeten zijn.  Deze is nooit zo bedoeld. Als het bewust was, dan is Godts geniaal!” Het doelpunt van Klaassen is hier te bekijken.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kees Kwakman

Kwakman hekelt optreden Hensgens en wijst naar 'beste scheidsrechter van Nederland'

  • Gisteren, 23:53
  • Gisteren, 23:53
Hensgens geeft rood aan Hadj Moussa bij Feyenoord-Heerenveen

Feyenoord blijft foutloos in de Eredivisie, opvallende hoofdrol scheidsrechter Hensgens

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
Robin Hensgens bij Feyenoord - sc Heerenveen

Teruglezen: zo verliep de spectaculaire zaterdagavond in de Eredivisie

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Arena
665 Reacties
34 Dagen lid
1.872 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Davy Klaassen de man van de 1 - 0 doet het toch maar weer mooi. Knap. Heeft een neusje voor de goal en het was inderdaad een mooi doelpunt. Mag hij best vaker doen. Belangrijke speler voor Ajax.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nobody cares.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
47 Dagen lid
2.081 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De top2 komt er weer aan. Lekker overtuigend en dominant voetbal. Binnenkort jong psv en jong ajax naar de CL sturen en dan lekker blijven knallen. Komt helemaal goed. De wegen zijn ingeslagen en aan het einde zal de top2 gaan domineren. Interessant is wel de ontwikkeling van NEC. Benieuwd wie na psv en ajax op de 3e plaats gaat komen. AZ, NEC of toch Utrecht.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
665 Reacties
34 Dagen lid
1.872 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Davy Klaassen de man van de 1 - 0 doet het toch maar weer mooi. Knap. Heeft een neusje voor de goal en het was inderdaad een mooi doelpunt. Mag hij best vaker doen. Belangrijke speler voor Ajax.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nobody cares.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
47 Dagen lid
2.081 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De top2 komt er weer aan. Lekker overtuigend en dominant voetbal. Binnenkort jong psv en jong ajax naar de CL sturen en dan lekker blijven knallen. Komt helemaal goed. De wegen zijn ingeslagen en aan het einde zal de top2 gaan domineren. Interessant is wel de ontwikkeling van NEC. Benieuwd wie na psv en ajax op de 3e plaats gaat komen. AZ, NEC of toch Utrecht.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - PEC

Ajax
3 - 1
PEC Zwolle
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 32 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
5
2
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0
2023/2024
Ajax
2
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
Utrecht
4
8
9
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel