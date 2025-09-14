Live voetbal 8

'Het is 30 miljoen euro! Dat kun je Heitinga wel aanrekenen bij Ajax'

Ajax-trainer John Heitinga
Dominic Mostert
14 september 2025, 12:50

Valentijn Driessen vindt het opvallend om te zien welke spelers op de bank zitten bij Ajax. Zomeraankopen Kasper Dolberg, Raúl Moro en Oscar Gloukh hadden zaterdag tegen PEC Zwolle (3-1) geen basisplek; alleen Gloukh mocht invallen. Zij kostten deze zomer gezamenlijk naar verluidt 35,75 miljoen euro.

Na afloop van de wedstrijd zei trainer John Heitinga dat het goede spel uit de eerste helft ‘de norm’ moet zijn bij Ajax. “Dat is dan wel de norm die je ook moet zetten tegen grote tegenstanders”, reageert Driessen in een video van De Telegraaf. “Dit was PEC Zwolle, dat moet je dan wel meenemen. De eerste helft zag er aardig uit. Ik denk dat het de beste 45 minuten van Ajax dit seizoen zijn geweest.”

"Heitinga moet dat als de norm hanteren richting het duel met Internazionale van woensdag in de Champions League”, benadrukt Driessen. “Het gaat erom dat je dan een bepaald niveau haalt, want anders ga je eraan onderdoor tegen dat soort tegenstanders. Dat moet Ajax wel zien te voorkomen.”

Driessen zag Ajax in de tweede helft ‘door de ondergrens’ zakken. “Het is moeilijk om daar een oorzaak voor aan te wijzen, dat ligt natuurlijk bij John Heitinga. Als je vier spelers wisselt tijdens één wisselbeurt, dan vallen de automatismen - die er al niet zijn - al helemaal weg. Je vraagt je af of dat zulke verbeteringen waren.”

Halverwege de tweede helft kwamen James McConnell, Josip Sutalo, Oscar Gloukh en Oliver Edvardsen tegelijkertijd binnen de lijnen. Zij vervingen Youri Regeer, Ko Itakura, Kenneth Taylor en Steven Berghuis.

Dure spelers op de bank

“Berghuis is iemand die goed is aan de bal, maar hij werd eruit gehaald. Taylor werd eruit gehaald, dat zijn allemaal vaste waarden, die haal je er niet zo snel uit”, weet Driessen. “Iedereen zat te wachten op de rentree van Kasper Dolberg, maar die moest samen met Moro negentig minuten op de bank zitten.”

“Gloukh kwam er nog wel in, maar als je al die transfers bij elkaar optelt, dan zit je al ongeveer op dertig miljoen aan waarde op de bank bij Ajax”, vervolgt de journalist. “Wat dat betreft mag je John Heitinga dat best kwalijk nemen. Volgens mij zijn dat allemaal spelers die Ajax zouden versterken, maar die zitten nu allemaal op de bank”, aldus de journalist.

Hurricane.
352 Reacties
403 Dagen lid
2.362 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ach als je geld zat heb. Moro en Glock zijn ook gewoon miskopen.

Ome Barend
354 Reacties
14 Dagen lid
428 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat denk je van Sutalo.. maak er maar 60 miljoen van.. en dan toch al 4 verliespunten.

Hurricane.
352 Reacties
403 Dagen lid
2.362 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend Ja klopt. Dit is weer achteruit cooking.

Ome Barend
354 Reacties
14 Dagen lid
428 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hurricane. Inderdaad volgens mij is er wat aangebrand tijdens de cooking.

ERIMIR
3.541 Reacties
434 Dagen lid
37.944 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax kan het zich veroorloven om tegen de kleintjes van de ED de dure aankopen op de bank te houden. Dat is bij andere clubs lastiger omdat ze die niet hebben of het zich kunnen veroorloven.

Ome Barend
354 Reacties
14 Dagen lid
428 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR ja inderdaad vandaar dat je al 4 verliespunten heb.. lekkere plaat voor je kop.

ERIMIR
3.541 Reacties
434 Dagen lid
37.944 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die 4 verliespunten hebben jullie zo verspeeld als je tegen de top van de ED moet spelen. Geniet er nu maar van, het duurt niet lang meer.

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

