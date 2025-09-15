PSV - Union St.Gillis op tv: hoe laat en waar wordt de CL-wedstrijd uitgezonden?

PSV trapt het Champions League-avontuur op dinsdag 16 september af met een thuiswedstrijd tegen Union Sint-Gillis. De strijd tussen de landskampioenen van Nederland en België wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat? En hoe kijk je naar PSV - Union Sint-Gillis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint PSV - Union Sint-Gillis?

De aftrap in het Philips Stadion vindt plaats om 18.45 uur. De UEFA heeft de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor aangewezen om het duel tussen PSV en Union Sint-Gillis in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt PSV - Union Sint-Gillis uitgezonden?

De wedstrijd tussen PSV en Union Sint-Gillis wordt live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing, die wordt verzorgd in het progamma UEFA Matchday, begint om 18.00 uur.

Zo kijk je gratis naar PSV - Union Sint-Gillis zonder Ziggo-abonnement

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Union Sint-Gillis gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.