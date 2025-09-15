Live voetbal

PSV - Union St.Gillis op tv: hoe laat en waar wordt de CL-wedstrijd uitgezonden?

PSV-spelers Joey Veerman, Ruben van Bommel en Ismael Saibari
Foto: © Imago
Frank Hoekman
15 september 2025, 12:30

PSV trapt het Champions League-avontuur op dinsdag 16 september af met een thuiswedstrijd tegen Union Sint-Gillis. De strijd tussen de landskampioenen van Nederland en België wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat? En hoe kijk je naar PSV - Union Sint-Gillis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint PSV - Union Sint-Gillis?

De aftrap in het Philips Stadion vindt plaats om 18.45 uur. De UEFA heeft de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor aangewezen om het duel tussen PSV en Union Sint-Gillis in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt PSV - Union Sint-Gillis uitgezonden?

De wedstrijd tussen PSV en Union Sint-Gillis wordt live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing, die wordt verzorgd in het progamma UEFA Matchday, begint om 18.00 uur.

Zo kijk je gratis naar PSV - Union Sint-Gillis zonder Ziggo-abonnement

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Union Sint-Gillis gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Welk resultaat verwacht jij bij PSV - Union Sint-Gillis?

Laden...
52 stemmen
Ik verwacht veel van Psv voor deze wedstrijd. St-Gillis moet goed te doen zijn lijkt me. Ik denk dat het wel een leuke wedstrijd wordt.

PSV - R. Union SG

PSV
18:45
Union Sint-Gillis
Wordt gespeeld op 16 sep. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

