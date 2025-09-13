Live voetbal

Bosz zwijgt secondenlang in interview: 'Van de perschef mag ik niks zeggen'

Peter Bosz bij ESPN
Foto: © ESPN
Dominic Mostert
13 september 2025, 22:29

Peter Bosz heeft zijn bedenkingen bij het optreden van PSV tegen NEC. Zijn ploeg won weliswaar met 3-5, maar het veldspel was voor Bosz niet naar tevredenheid. Over de arbitrage zwijgt hij wijselijk.

“Van het voetbal heb ik eerlijk gezegd niet genoten”, laat de trainer weten aan ESPN. “Het was een voetbalgevecht, een fysiek gevecht. Goed voetbal hebben we weinig gezien, maar ik denk dat het een spektakel was voor beide goals en een grote uitslag.”

PSV had de speelstijl wat aangepast in Nijmegen. “Ik denk dat onze strategie in de eerste helft uitstekend uitpakte, omdat wij de grotere kansen hadden. Je komt ook op voorsprong. Het gevaar is alleen ook dat als je balverlies lijdt, dat zij  gelijk bij jou voor de goal staan. Dat gebeurde toen Ruben van Bommel een bal verkeerd aannam. Dan is het gelijk een doelpunt.”

“We speelden maar met één centrale verdediger (Armando Obispo, red.) en daar heb ik een middenvelder (Jerdy Schouten, red.) naast gezet, zodat we altijd de druk op de tegenstander konden houden”, legt Bosz de wijzigingen uit. “Omdat zij eigenlijk hetzelfde doen, en 1 op 1 naar voren druk zetten, ligt voor jou de weg open als je iemand uitspeelt. Op bepaalde posities hebben we ook meer snelheid dan NEC. We hebben geprobeerd het te forceren door zelf met maar één centrale verdediger te spelen en druk naar voren te geven.”

Er gebeurde heel veel op het veld, zag Bosz. “Voor mij als trainer is het interessanter om terug te kijken waarom het niet 0-7 is geworden, waarom we er drie tegen krijgen en waarom we niet meer hebben gescoord. Ik vond het voetballend geen goede wedstrijd van ons.”

De trainer van PSV krijgt daarna van Milan van Dongen de vraag wat hij vond van de arbitrage onder leiding van Danny Makkelie, die enkele opvallende beslissingen nam. Hij blijft secondenlang stil. “Mag niet, hè?”, zegt Bosz, terwijl hij naar de perschef kijkt. “Hij heeft mij van tevoren gezegd dat ik niks mocht zeggen. Ik luister altijd.” Bosz lag in het verleden meermaals overhoop met Makkelie.

NEC - PSV

N.E.C.
3 - 5
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (21 nov. 1963)

