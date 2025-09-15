EL-tegenstander Feyenoord en Go Ahead zet trainer na twee duels op straat

Er heerst onrust bij Panathinaikos in aanloop naar de Europa League-duels met Feyenoord en Go Ahead Eagles. De Griekse topclub heeft na twee competitieduels afscheid genomen van trainer Rui Vitória.

Vitória nam in oktober 2024 het stokje over bij Panathinaikos. In zijn eerste seizoen in Griekenland eindigde de Portugese manager op de tweede plek in de Super League. Daarmee plaatste de topclub zich voor de kwalificatierondes van de Champions League. Daarin werd in de tweede voorronde over twee duels met 3-1 verloren van Rangers FC.

Uiteindelijk werd wel de Europa League behaald. In de derde voorronde won Panathinaikos na strafschoppen van Shakhtar Donetsk, waarna Samsunspor met 2-1 werd verslagen in de play-offs. In de openingsfase van de competitie gaat het echter een stuk minder bij de Grieken. In het openingsduel werd in eigen huis met 1-1 gelijkgespeeld tegen Levadiakos, terwijl zondag op bezoek bij Kifisia FC een 1-2 voorsprong werd weggegeven: 3-2.

Na die wedstrijd speculeerden Griekse media al dat Panathinaikos mogelijk spoedig afscheid zou nemen van de trainer, wat de club op maandag bevestigde. Het is daardoor erg onrustig bij de club van voormalig Eredivisie-spelers Pedro Chirivella, Cyriel Dessers, Ahmed Touba, Philipp Max en Tonny Vilhena. De Grieken treffen in de komende anderhalve maand twee keer een Nederlandse tegenstander in de Europa League. Op donderdag 2 oktober reist Go Ahead Eagles af naar Athene, terwijl Panathinaikos op donderdag 23 oktober tegen Feyenoord in De Kuip speelt.