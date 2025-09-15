Van der Vegt onthult gruwelmoment op operatietafel: 'Heel belangrijk moment in mijn leven'

Henry van der Vegt was tussen 1991 en 2002 actief voor FC Zwolle, Willem II en Udinese, maar moest zijn carrière vroegtijdig beëindigen. Op dertigjarige leeftijd hing hij de huidige trainer van PEC de voetbalschoenen al aan de wilgen.

In 2002 speelde de middenvelder voor Udinese, maar tijdens die periode kreeg Van der Vegt te maken met een hartritmestoornis. Bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN laat de 53-jarige ex-prof zich uit over het toenmalige slechte nieuws. "In mijn derde seizoen in Italië kwam dat naar voren. Ik was aan het revalideren en ik kreeg te maken met een hartritmestoornis. Ik moest geopereerd worden en dat traject nam uiteindelijk anderhalf jaar in beslag. Toen nam ik zelf de beslissing om te stoppen."

Van der Vegt durfde het niet meer aan om weer topvoetbal te beoefenen en wilde het ook nergens anders meer proberen. "Dat was heel lastig." De voormalige middenvelder moest zes keer geopereerd worden, iets waar Hans Kraay jr. steil van achterover slaat. Voor Van der Vegt was één operatie extra traumatisch. "Er was er een die vijftien uur duurde. Dat was pittig." Later blijkt dat de huidige trainer van PEC is bijgekomen tijdens die operatie, ondanks de narcose.

"Ik kwam bij en voelde ook echt alles. Dat was meteen weer het signaal om mij in slaap te laten vallen, dus verder geen problemen. Maar het was wel bijzonder." Van der Vegt keek vanaf dat moment heel anders naar het leven. "Dan ga je het wel meer waarderen. Je gaat meer kijken naar wat je hebt. Dat was een heel belangrijk moment in mijn leven."