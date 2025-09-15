Buschauffeurs willen in minuut 12 eerbetoon brengen bij Feyenoord - Fortuna

De Rotterdam en Trots, beter bekend als de zingende RET-buschauffeurs, vragen Feyenoord-supporters om woensdag stil te staan bij het overlijden van Gerard Cox (85). Ze willen de Rotterdammer eren in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

De zanggroep hoopt dat De Kuip massaal nog één keer Cox' klassieker ’t Is weer voorbij die mooie zomer inzet. De zingende buschauffeurs zeggen Cox 'enorm te gaan missen'. "We zijn behoorlijk ontdaan door het verlies van onze ‘collega’ Jaap Kooiman (het personage dat Cox jarenlang vertolkte in de hitserie Toen was geluk nog heel gewoon, red.)."

Zaterdag overleed Cox in zijn woning in Mijnsheerenland, een dorp onder de rook van Rotterdam in de gemeente Hoeksche Waard. Hij had uitgezaaide slokdarmkanker, werd vorige maand bekend.

Gerard Cox en Feyenoord

Cox was een geboren en getogen Rotterdammer die al van jongs af aan een grote liefde had voor Feyenoord. Hij groeide op in Rotterdam-Zuid, op loopafstand van De Kuip. Cox was jarenlang columnist voor de Feyenoord-Krant, partner in het lokale culturele leven en een uitgesproken fan. Zijn verbondenheid met Feyenoord kwam ook tot uiting in zijn werk: hij zong bijvoorbeeld het nummer “Ajax is dood…!” in de nasleep van Feyenoords Europacup I-triomf in 1970.

Toch was het niet altijd een onverdeeld geluk. Op latere leeftijd liet Cox weten dat zijn liefde voor de club was bekoeld, onder meer omdat hij het betaald voetbal als steeds meer een “poppenkast” ervoer — ondoorzichtig, commercieel en minder verbonden met de idealen van de gemeenschap die hij zo koesterde. Hij gaf ook aan dat hij spijt had van sommige provocerende teksten die hij vroeger maakte, waaronder het genoemde “Ajax is dood…!”, omdat hij inzag dat die teksten mensen konden kwetsen. Cox sprak van een jeugdzonde.