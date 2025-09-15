Live voetbal

'Bij Feyenoord denken ze dat hij 25 miljoen euro gaat opleveren'

'Bij Feyenoord denken ze dat hij 25 miljoen euro gaat opleveren'
Foto: © Vandaag Inside
0 reacties
Luuk van Grinsven
15 september 2025, 22:36   Bijgewerkt: 23:05

Chris Woerts is absoluut geen fan van Anis Hadj Moussa, zo maakt hij maandag duidelijk in de uitzending van Vandaag Inside. Volgens de sportmarketeer heeft de vleugelspeler van Feyenoord nog geen enkele goede wedstrijd gespeeld in het shirt van de Rotterdammers.

Hadj Moussa fungeert dit seizoen als vice-aanvoerder en maakte afgelopen weekend, tegen SC Heerenveen, de enige goal van de wedstrijd. Daarnaast werd de creatieveling van het veld gestuurd met een rode kaart. De aanvaller wordt maandag onder de loep genomen tijdens Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

“Dat is een zaalvoetballer. Hij heeft nog geen wedstrijd goed gespeeld, maar wordt overal bewierookt", steekt Woerts van wal. Johan Derksen is het direct al oneens: “Je zult maar linksback zijn als je tegen hem staat…”, zegt De Snor, die in zijn carrière als voetballer ook linksback was. “Hij kapt zo ontzettend kort… er gaat zoveel dreiging van hem uit”, zegt de televisiepersoonlijkheid.

Woerts gaat daar niet in mee. “Hij heeft nog geen wedstrijd goed gespeeld”, zegt hij voor de tweede keer. “Bij Feyenoord zijn ze gek van hem. Ze denken dat hij minimaal 25 miljoen euro gaat opleveren”, weet de sportmarketeer te vertellen. Alleen Valentijn Driessen is het overduidelijk eens met Woerts. “Dit was inderdaad zijn eerste goede wedstrijd.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Valente Ueda Steijn Feyenoord

Beste speler van Feyenoord verliest zijn basisplaats

  • Gisteren, 21:59
  • Gisteren, 21:59
Robin Hensgens bij Feyenoord - sc Heerenveen

Overtrad Hensgens de regels in het voordeel van Feyenoord? Dit is er gebeurd

  • Gisteren, 20:46
  • Gisteren, 20:46
Heracles Almelo staat onderaan en legt de schuld bij de KNVB

Heracles Almelo staat onderaan en legt de schuld bij de KNVB

  • Gisteren, 20:16
  • Gisteren, 20:16
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
4
1
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel