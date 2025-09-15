'Bij Feyenoord denken ze dat hij 25 miljoen euro gaat opleveren'

Chris Woerts is absoluut geen fan van , zo maakt hij maandag duidelijk in de uitzending van Vandaag Inside. Volgens de sportmarketeer heeft de vleugelspeler van Feyenoord nog geen enkele goede wedstrijd gespeeld in het shirt van de Rotterdammers.

Hadj Moussa fungeert dit seizoen als vice-aanvoerder en maakte afgelopen weekend, tegen SC Heerenveen, de enige goal van de wedstrijd. Daarnaast werd de creatieveling van het veld gestuurd met een rode kaart. De aanvaller wordt maandag onder de loep genomen tijdens Vandaag Inside.

“Dat is een zaalvoetballer. Hij heeft nog geen wedstrijd goed gespeeld, maar wordt overal bewierookt", steekt Woerts van wal. Johan Derksen is het direct al oneens: “Je zult maar linksback zijn als je tegen hem staat…”, zegt De Snor, die in zijn carrière als voetballer ook linksback was. “Hij kapt zo ontzettend kort… er gaat zoveel dreiging van hem uit”, zegt de televisiepersoonlijkheid.

Woerts gaat daar niet in mee. “Hij heeft nog geen wedstrijd goed gespeeld”, zegt hij voor de tweede keer. “Bij Feyenoord zijn ze gek van hem. Ze denken dat hij minimaal 25 miljoen euro gaat opleveren”, weet de sportmarketeer te vertellen. Alleen Valentijn Driessen is het overduidelijk eens met Woerts. “Dit was inderdaad zijn eerste goede wedstrijd.”