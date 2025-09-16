Live voetbal

Te Kloese neemt veelbesproken duo in bescherming en wijst naar Paixão en Giménez

Te Kloese neemt veelbesproken duo in bescherming en wijst naar Paixão en Giménez
Foto: © Imago
7 reacties
Niels Hassfeld
16 september 2025, 13:33

Dennis te Kloese is in gesprek met ESPN opgekomen voor Gonçalo Borges en Casper Tengstedt. De aanvallers werden afgelopen transferperiode voor miljoenenbedragen naar De Kuip gehaald, maar ze weten tot dusver nog niet te imponeren. Te Kloese haalt aan dat spelers als Igor Paixão en Santiago Giménez er ook niet direct stonden.

Feyenoord gaf deze zomer flink wat geld uit op de transfermarkt. Waar topaankopen als Sem Steijn, Tsuyoshi Watanabe, Anel Ahmedhodzic en Luciano Valente in de eerste weken van het seizoen al hun waarde hebben gehad, kan dat niet worden gezegd voor Borges en Tengstedt. Laatstgenoemde kwam voor zes miljoen euro over van Benfica, terwijl Feyenoord tien miljoen euro betaalde aan FC Porto voor Borges.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste weken van het seizoen komen de twee aankopen uit de Portugese competitie er nog nauwelijks aan te pas. Tengstedt moest het vooralsnog doen met vier korte invalbeurten en maakte daarin geen onuitwisbare indruk. Voor Borges geldt dat hij pas twee keer mocht invallen. Robin van Persie kiest echter met regelmaat voor andere smaken op de flanken, door bijvoorbeeld Aymen Sliti, Jaden Slory of Gaoussou Diarra te brengen.

Volgens Te Kloese is het logisch dat het tweetal nog niet goed rendeert, omdat sommige spelers meer aanpassingstijd nodig hebben dan anderen. “Ik denk dat er een balans is tussen er meteen staan en wat meer tijd nodig hebben.” De directeur noemt Dávid Hancko en In-beom Hwang als voorbeelden van spelers die er direct stonden. “Maar dat zijn uitzonderingen”, benadrukt hij. “Sommige spelers hebben meer tijd nodig om hun weg te vinden, zoals Santiago Giménez en Igor Paixão. Wij moeten onszelf er iedere dag aan herinneren dat we deze jongens moeten helpen en begeleiden.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
'Bij Feyenoord denken ze dat hij 25 miljoen euro gaat opleveren'

'Bij Feyenoord denken ze dat hij 25 miljoen euro gaat opleveren'

  • Gisteren, 22:36
  • Gisteren, 22:36
Gerard Cox

Buschauffeurs willen in minuut 12 eerbetoon brengen bij Feyenoord - Fortuna

  • Gisteren, 20:31
  • Gisteren, 20:31
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Robin van Persie heeft prachtig nieuws voor twee 'nieuwe' Feyenoorders

  • Gisteren, 19:02
  • Gisteren, 19:02
0 7 reacties
Reageren
7 reacties
Ome Barend
396 Reacties
16 Dagen lid
453 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Don Kloesoe is zijn tijd ver vooruit.. continu moet hij het weer uitleggen.

Pietjanhendrik
346 Reacties
55 Dagen lid
332 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend ten kloese is cookinggggg. Morgen is kroes cooking maar dan ind e zin van ….kokend… van woede. Hij verwacht met zijn top aankopen namelijk een overwinning natuurlijk.

ERIMIR
3.563 Reacties
436 Dagen lid
38.030 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij kan niet anders zeggen omdat die de spelers zelf heeft binnengehaald. Maar goed we weten allemaal wel met welke smoejes hij zijn achterban tevreden moet houden.

Neefje Barry
70 Reacties
4 Dagen lid
28 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR Gelukkig staan ze bij jullie wel gelijk in de basis.... ohnee, wacht. Laat maar 😂

Neefje Barry
70 Reacties
4 Dagen lid
28 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Perfecte uitleg. Zijn aankopen zijn met een blik vooruit gedaan. Al die mensen die het niet snappen en dus maar gaan beledigen, terwijl hij er zo goed over nadenkt. Knap dat hij het keer op keer rustig kan uitleggen met argumenten. Daar kunnen sommige hier nog wat van leren. Echt een voetbalman dit!

Pietjanhendrik
346 Reacties
55 Dagen lid
332 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze moeten idd nog even de tijd krijgen. Feyenoord heeft een brede selectie dus het is logisch dat je er niet zomaar instaat als andere op het moment net wat beter presteren. Een goede bank is ook belangrijk.

12deman
326 Reacties
79 Dagen lid
303 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden met Don Kloese beleid visie en glorie. Het is allemaal zo simpel zoals onze voorman het doet lijken, alleen dan lukt het Kroes nog niet. Kroes lukt het ook niet om types als Wiefer Ausner, Moder Targalien te scouten en daar slechts 3,5 mln in totaal aan uit te geven. Huzarenstukje van Don Kloese master chef !

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ome Barend
396 Reacties
16 Dagen lid
453 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Don Kloesoe is zijn tijd ver vooruit.. continu moet hij het weer uitleggen.

Pietjanhendrik
346 Reacties
55 Dagen lid
332 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend ten kloese is cookinggggg. Morgen is kroes cooking maar dan ind e zin van ….kokend… van woede. Hij verwacht met zijn top aankopen namelijk een overwinning natuurlijk.

ERIMIR
3.563 Reacties
436 Dagen lid
38.030 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij kan niet anders zeggen omdat die de spelers zelf heeft binnengehaald. Maar goed we weten allemaal wel met welke smoejes hij zijn achterban tevreden moet houden.

Neefje Barry
70 Reacties
4 Dagen lid
28 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR Gelukkig staan ze bij jullie wel gelijk in de basis.... ohnee, wacht. Laat maar 😂

Neefje Barry
70 Reacties
4 Dagen lid
28 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Perfecte uitleg. Zijn aankopen zijn met een blik vooruit gedaan. Al die mensen die het niet snappen en dus maar gaan beledigen, terwijl hij er zo goed over nadenkt. Knap dat hij het keer op keer rustig kan uitleggen met argumenten. Daar kunnen sommige hier nog wat van leren. Echt een voetbalman dit!

Pietjanhendrik
346 Reacties
55 Dagen lid
332 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze moeten idd nog even de tijd krijgen. Feyenoord heeft een brede selectie dus het is logisch dat je er niet zomaar instaat als andere op het moment net wat beter presteren. Een goede bank is ook belangrijk.

12deman
326 Reacties
79 Dagen lid
303 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden met Don Kloese beleid visie en glorie. Het is allemaal zo simpel zoals onze voorman het doet lijken, alleen dan lukt het Kroes nog niet. Kroes lukt het ook niet om types als Wiefer Ausner, Moder Targalien te scouten en daar slechts 3,5 mln in totaal aan uit te geven. Huzarenstukje van Don Kloese master chef !

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Santiago Giménez

Santiago Giménez
AC Milan
Team: Milan
Leeftijd: 24 jaar (18 apr. 2001)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Milan
3
0
2024/2025
Milan
14
5
2024/2025
Feyenoord
11
7
2023/2024
Feyenoord
30
23

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel