Te Kloese neemt veelbesproken duo in bescherming en wijst naar Paixão en Giménez

Dennis te Kloese is in gesprek met ESPN opgekomen voor en . De aanvallers werden afgelopen transferperiode voor miljoenenbedragen naar De Kuip gehaald, maar ze weten tot dusver nog niet te imponeren. Te Kloese haalt aan dat spelers als en er ook niet direct stonden.

Feyenoord gaf deze zomer flink wat geld uit op de transfermarkt. Waar topaankopen als Sem Steijn, Tsuyoshi Watanabe, Anel Ahmedhodzic en Luciano Valente in de eerste weken van het seizoen al hun waarde hebben gehad, kan dat niet worden gezegd voor Borges en Tengstedt. Laatstgenoemde kwam voor zes miljoen euro over van Benfica, terwijl Feyenoord tien miljoen euro betaalde aan FC Porto voor Borges.

In de eerste weken van het seizoen komen de twee aankopen uit de Portugese competitie er nog nauwelijks aan te pas. Tengstedt moest het vooralsnog doen met vier korte invalbeurten en maakte daarin geen onuitwisbare indruk. Voor Borges geldt dat hij pas twee keer mocht invallen. Robin van Persie kiest echter met regelmaat voor andere smaken op de flanken, door bijvoorbeeld Aymen Sliti, Jaden Slory of Gaoussou Diarra te brengen.

Volgens Te Kloese is het logisch dat het tweetal nog niet goed rendeert, omdat sommige spelers meer aanpassingstijd nodig hebben dan anderen. “Ik denk dat er een balans is tussen er meteen staan en wat meer tijd nodig hebben.” De directeur noemt Dávid Hancko en In-beom Hwang als voorbeelden van spelers die er direct stonden. “Maar dat zijn uitzonderingen”, benadrukt hij. “Sommige spelers hebben meer tijd nodig om hun weg te vinden, zoals Santiago Giménez en Igor Paixão. Wij moeten onszelf er iedere dag aan herinneren dat we deze jongens moeten helpen en begeleiden.”