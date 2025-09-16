Read spreekt zich eerlijk uit over mogelijk vertrek bij Feyenoord

Paris FC heeft afgelopen maand inderdaad een bod uitgebracht op , zo bevestigt de verdediger in gesprek met ESPN. Een vertrek bij Feyenoord was echter nooit aan de orde, maakt hij duidelijk.

Read beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak in het eerste elftal van Feyenoord, toen hij profiteerde van blessures van Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop. De negentienjarige verdediger is inmiddels niet meer weg te denken uit het elftal van Robin van Persie. Dat hij zich goed heeft ontwikkeld, was echter ook in het buitenland opgevallen.

Het ambitieuze Paris FC had de rechtsback namelijk op de korrel en zou volgens ESPN een bod van zo’n vijftien miljoen euro hebben uitgebracht op Read. Feyenoord veegde de aanbieding direct van tafel en liet weten niet van plan te zijn mee te werken aan een transfer. Ook zou Read zelf geen interesse hebben gehad in een stap naar Frankrijk.

In gesprek met ESPN bevestigt de verdediger dat er een bod voor hem was binnengekomen uit Parijs. “Maar er is niks concreet geweest”, is hij heel duidelijk. “Ik heb nooit de intentie gehad om weg te gaan bij Feyenoord. Ik wilde het liefst hier blijven”, aldus Read. Dat er belangstelling voor hem was, was hij naar eigen zeggen ‘niet echt mee bezig’. “Zoals ik al zei, wil ik gewoon bij Feyenoord blijven. Ik ben er net, dus heb nog heel veel voor me liggen.”