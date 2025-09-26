Valentijn Driessen breekt lans: 'Hij zou als bondscoach geen modderfiguur slaan'

Valentijn Driessen vindt dat Ron Jans wel geschikt is om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. In zijn column voor De Telegraaf schetst de journalist dat de huidige oefenmeester van FC Utrecht 'geen modderfiguur zou slaan' als keuzeheer van Oranje.

Momenteel is Ronald Koeman de bondscoach van het Nederlands elftal, maar zijn contract loopt tot en met het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel tussen FC Utrecht en Olympique Lyon (0-1 nederlaag) vroeg Driessen Jans al naar het mogelijke bondscoachschap. De trainer reageerde glashelder op. "Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Maar nee, dat lijkt me niet. Ik heb mezelf altijd te klein gevonden. Voor het grote Oranje vind ik mijn cv te pover."

"Wie zichzelf zo positioneert, wie zo’n zelfbeeld heeft, kan geen bondscoach worden", aldus Driessen in zijn column. "Alleen past Jans die nederige houding richting het bondscoachschap niet. Het is ongegronde bescheidenheid. Terecht dat zijn kinderen weleens stelden dat vader Ron wel iets meer ambitie had mogen tonen na succes bij FC Groningen, PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht. Clubs waar hij de sinaasappel tot de laatste druppel heeft uitgeperst. Middenmoters en subtoppers omdat Jans door de top nooit de kans is geboden om met een potentiële kampioen te werken."

Driessen stelt vervolgens dat cv's niet heilig zijn. "Zie Joachim Löw. Als voetballer schopte hij geen deuk in een pakje boter. Wel werd hij als bondscoach wereldkampioen met Duitsland in 2014 met een vergelijkbare CV als Jans. Lionel Scaloni met een internationale carrière als speler in de kantlijn begon zijn trainerscarrière bij de Argentijnse voetbalbond in 2018 en won in 2022 de wereldtitel. Dankzij Lionel Messi", gaat de chef voetbal van De Telegraaf verder.

"Jans zou als bondscoach geen modderfiguur slaan", verwacht Driessen. "Bijna alle spelers die met hem hebben gewerkt lopen weg met peoples manager Jans. Hij kan spelers en een spelersgroep raken, een proces op gang brengen, mensen in elkaar laten geloven en voor plezier zorgen. Internationals van het Nederlands elftal hoef je niet te leren voetballen. Een fijne omgeving creëren waar ze iedere maand graag tien dagen in vertoeven, is veel belangrijker."

Jans wordt geen bondscoach van het Nederlands elftal

Toch weet Driessen, die beseft dat Jans niet als tactisch meesterbrein geldt, dat de huidige FC Utrecht-coach geen bondscoach van het Nederlands elftal wordt. "Dat is niet raar meer, wel jammer. Jammer, omdat het altijd blijft gissen hoe iemand van buiten het pulletje als Jans zou functioneren met de beste spelers van Nederland", besluit hij.