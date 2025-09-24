Live voetbal

Ron Jans spreekt zich open uit over mogelijk bondscoachschap Oranje

FC Utrecht-trainer Ron Jans
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
24 september 2025, 17:48

Ron Jans ziet het niet zitten om de opvolger van Ronald Koeman te worden bij het Nederlands elftal, zo laat hij weten op de persconferentie voor FC Utrecht - Olympique Lyon. De trainer vindt zijn cv ‘te pover’ en zou zichzelf niet aannemen als hij het voor het zeggen had bij de KNVB.

Jans zit op dit moment uitstekend op zijn plek bij FC Utrecht, dat deze week voor het eerst in vijftien jaar in een Europees hoofdtoernooi gaat spelen. Op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Lyon krijgt de 66-jarige oefenmeester een vraag over zijn toekomst. “Ik durf nu wel te zeggen dat dit mijn laatste jaar is, of er komt nog één jaar bij. Maar dat is het”, is Jans stellig. “FC Utrecht is mijn laatste club.”

Valentijn Driessen wijst de trainer van de Domstedelingen dat er in de buurt van Utrecht nog een optie is, doelend op de KNVB in Zeist. “Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht”, antwoordt de trainer. “Maar nee, dat lijkt me niet. Ik heb mezelf altijd te klein gevonden.” Jans geeft aan dat hij bij de KNVB geen jeugdteam of Jong Oranje wil trainen. “Voor het grote Oranje vind ik mijn cv te pover.”

Jans zou zichzelf dus niet aanstellen als bondscoach, als hij het voor het zeggen had bij de KNVB? “Nee”, antwoordt hij onmiddellijk. Als Driessen vervolgens stelt dat een ‘pover cv’ niet uitmaakt en dat het gewoon om kwaliteit moet gaan, blijft Jans even stil. “Ik zou mezelf niet aannemen”, herhaalt hij uiteindelijk.

Ron Jans

Ron Jans
FC Utrecht
Team: Utrecht
Functie: Coach
Leeftijd: 66 jaar (29 sep. 1958)

