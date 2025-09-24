Zorgen om Sparta-speler Jens Toornstra

Sparta-middenvelder is op. Die uiterst pijnlijke conclusie wordt getrokken in de podcast Sparta naar Voren van RTV Rijnmond. De analisten zijn ernstig geschrokken van het niveau van de ervaren middenvelder, die deze zomer een contract tekende op het Kasteel.

Na de beschamende nederlaag van Sparta tegen het in crisis verkerende FC Twente (1-5) van afgelopen weekend, wordt in de podcast Sparta naar Voren ingezoomd op de prestaties van Toornstra. Hij is volgens de analisten namelijk geen schim meer van de voetballer die hij ooit was, en dat viel niet alleen in de zwakke wedstrijd tegen FC Twente op.

Artikel gaat verder onder video

"Toornstra is een wereldgozer. Een begenadigd voetballer. Maar ik meende vrijdag te zien dat hij het niet meer kan bijbenen", zegt hoofdredacteur Ruud van Os van RTV Rijnmond.

Analist en Sparta-supporter Anton Slotboom deelt die mening volledig: "Toornstra is bij ons aan het afbouwen van het afbouwen. Hoe kan hij op 36-jarige leeftijd terugkrijgen wat hij ooit had? Je kan hem niet opstellen tegen betere tegenstanders, want je ziet hem zwemmen. Alarmerend, dat hij nu al laat zien dat hij het niet kan bijbenen."

Vervolgens neemt presentator Frank Stout het nog wel even op voor Toornstra, omdat hij in zijn ogen wel goede wedstrijden heeft gespeeld: "Tegen Utrecht en Go Ahead speelde hij wel goed. Evenals in de voorbereiding. De grootste dissonant is wat mij betreft Sayfallah Ltaief", zegt Stout.

Die mening valt echter slecht bij Van Os: "Ik proef bij jou dat je moeite hebt om negatief over Toornstra te praten. We verliezen niet door een falende linksbuiten (Ltaief, red.) maar door een gebrek aan grip op het middenveld.