Zorgen om Sparta-speler Jens Toornstra

Jens Toornstra
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
24 september 2025, 15:53   Bijgewerkt: 16:04

Sparta-middenvelder Jens Toornstra is op. Die uiterst pijnlijke conclusie wordt getrokken in de podcast Sparta naar Voren van RTV Rijnmond. De analisten zijn ernstig geschrokken van het niveau van de ervaren middenvelder, die deze zomer een contract tekende op het Kasteel.

Na de beschamende nederlaag van Sparta tegen het in crisis verkerende FC Twente (1-5) van afgelopen weekend, wordt in de podcast Sparta naar Voren ingezoomd op de prestaties van Toornstra. Hij is volgens de analisten namelijk geen schim meer van de voetballer die hij ooit was, en dat viel niet alleen in de zwakke wedstrijd tegen FC Twente op.

"Toornstra is een wereldgozer. Een begenadigd voetballer. Maar ik meende vrijdag te zien dat hij het niet meer kan bijbenen", zegt hoofdredacteur Ruud van Os van RTV Rijnmond.

Analist en Sparta-supporter Anton Slotboom deelt die mening volledig: "Toornstra is bij ons aan het afbouwen van het afbouwen. Hoe kan hij op 36-jarige leeftijd terugkrijgen wat hij ooit had? Je kan hem niet opstellen tegen betere tegenstanders, want je ziet hem zwemmen. Alarmerend, dat hij nu al laat zien dat hij het niet kan bijbenen."

Vervolgens neemt presentator Frank Stout het nog wel even op voor Toornstra, omdat hij in zijn ogen wel goede wedstrijden heeft gespeeld: "Tegen Utrecht en Go Ahead speelde hij wel goed. Evenals in de voorbereiding. De grootste dissonant is wat mij betreft Sayfallah Ltaief", zegt Stout.

Die mening valt echter slecht bij Van Os: "Ik proef bij jou dat je moeite hebt om negatief over Toornstra te praten. We verliezen niet door een falende linksbuiten (Ltaief, red.) maar door een gebrek aan grip op het middenveld.

Vind jij dat Jens Toornstra nog in de basis moet starten bij Sparta?

435 stemmen
Willemklein1950
98 Reacties
573 Dagen lid
1.007 Likes
Willemklein1950
  • 2
    + 1
avatar

Wat een rare titel voor dit artikel, schrok echt, dacht dat hij een ernstige ziekte had. Waardeloze journalist die dit zo opschrijft. Mvg Willem Klein

Arena
843 Reacties
44 Dagen lid
2.134 Likes
Arena
  • 0
    + 1
avatar

Toornstra is 36 en bij de één gaat het verval, om het zo maar even te noemen, sneller dan bij de ander. Als je 36 jaar bent en 16 jaar op het hoogste niveau in NL hebt gevoetbald weet je dat er een dag komt dat het minder wordt. Geen schande. Misschien moet hij overwegen om te stoppen. Misschien is het een fase waar hij weer uit gaat komen, kan ook.

Willemklein1950
98 Reacties
573 Dagen lid
1.007 Likes
Willemklein1950
  • 0
    + 1
avatar

@Arena Goed verwoordt Arena, deze jongen heeft een prachtige carrière gehad, geen schande als hij zou besluiten te stoppen, wel op tijd anders krijgen de mensen medelijden met hem. Mvg Willem Klein

descheids
118 Reacties
6 Dagen lid
208 Likes
descheids
  • 0
    + 1
avatar

Ik snap het wel. In zijn prime was hij goed genoeg voor de middenmoot van de eredivisie. Steeds verder gaan afbouwen en Sparta had hem niet eens moeten nemen. Daar is een beoordelingsfout gemaakt door de club en die zullen ze intern moeten evalueren. Voor Toornstra lekker zijn afscheidstoernee langs de stadions dit jaar en dan lekker genieten van zijn pensioen.

Willemklein1950
98 Reacties
573 Dagen lid
1.007 Likes
Willemklein1950
  • 0
    + 1
avatar

@descheids Zou kunnen reageren op je provocatie maar laat dat maar achterwege. Mvg Willem Klein

Derk62
392 Reacties
776 Dagen lid
1.755 Likes
Derk62
  • 0
    + 1
avatar

Dan zijn er wel meer spelers waar we ons zorgen om moeten maken

Sparta - Twente

Sparta Rotterdam
1 - 5
FC Twente
Gespeeld op 19 sep. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jens Toornstra

Jens Toornstra
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 36 jaar (4 apr. 1989)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
6
0
2024/2025
Utrecht
31
1
2023/2024
Utrecht
33
4
2022/2023
Feyenoord
3
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Utrecht
6
6
9
9
Go Ahead
6
2
9
10
Sparta
6
-8
9
11
Twente
6
1
7
12
NAC
6
-4
7

Complete Stand

