Bondscoach van Marokko komt met duidelijke reactie op Sofyan Amrabat

Bondscoach Mohamed Ouahbi heeft donderdag tekst en uitleg gegeven over de opmerkelijke situatie rondom Sofyan Amrabat. De geroutineerde middenvelder van Ajax liet ruim een week geleden weten niet meer uit te willen komen voor Marokko zolang Ouahbi aan het roer staat. Volgens de oefenmeester zelf is er echter geen sprake van een verstoorde relatie.

Ouahbi benadrukt op een persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Gabon en Lesotho dat hij veel respect heeft voor Amrabat, maar wijst tegelijkertijd op de wetten van de topsport. "Amrabat is iemand die heel veel heeft gegeven voor de nationale ploeg, een zeer belangrijke speler die deel uitmaakte van de grote successen van Marokko. Dat moeten we hem absoluut niet afnemen", verklaart de bondscoach. "Zijn teleurstelling is niet makkelijk te verwerken. Het is niet eenvoudig om te accepteren dat er jonge spelers doorkomen en dat je daardoor minder aan spelen toekomt."

Geen privileges voor Sofyan Amrabat

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Ouahbi maakt vervolgens duidelijk dat verdiensten uit het verleden geen garantie vormen voor een basisplaats bij de nationale ploeg. "Er is absoluut geen conflict tussen Amrabat, mijzelf of de staf. Het verleden levert je respect op, maar geen privileges. We bepalen wie er speelt puur op basis van verdienste en de vorm van het moment", klinkt het stellig uit de mond van de bondscoach. "We hebben nooit ruzie of een respectloze discussie gehad. De deur is voor niemand gesloten en geen enkele plek is gegarandeerd."

Amrabat liet op 8 september via zijn officiële Instagram-kanaal weten dat hij zich tijdelijk terugtrekt bij het nationale elftal. De controleur ziet een verdere samenwerking onder het huidige bewind op dit moment niet meer zitten.

Deur blijft op een kier

Amrabat kwam destijds met een uitgebreid en emotioneel statement om zijn beslissing toe te lichten aan zijn volgers. "Marokko vertegenwoordigen is de grootste eer van mijn carrière geweest", schreef de middenvelder. "Sinds mijn eerste oproep, twaalf jaar geleden, heb ik alles gegeven voor mijn land en het shirt van de nationale ploeg met trots gedragen. Mijn liefde voor Marokko en alles wat dit team voor mij betekent, zal nooit veranderen."

Onder de huidige leiding wilde hij zich echter niet langer melden bij het keurkorps. "Ik voel me niet in staat om het nationale elftal te blijven vertegenwoordigen onder leiding van de huidige bondscoach. Ik stel me daarom niet langer beschikbaar voor de nationale ploeg zolang hij in functie blijft", liet hij weten, om direct te benadrukken dat het geen definitief afscheid betreft. "Ik wil duidelijk zijn: ik beëindig mijn interlandcarrière niet en sluit de deur voor een terugkeer bij het Marokkaanse elftal niet."