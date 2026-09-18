Danny Makkelie gaat aan de slag in Saudi-Arabië

Danny Makkelie fluit tijdens de komende interlandperiode op de Arabian Gulf Cup in Saudi-Arabië. De Nederlandse toparbiter is tijdens de interlandperiode aangewezen om wedstrijden te leiden op het regionale toernooi in Jeddah, dat plaatsvindt van 23 september tot en met 6 oktober.

De KNVB kan scheidsrechters uitlenen aan buitenlandse voetbalbonden wanneer zij in het nationale programma geen verplichtingen hebben. Dat is de komende weken het geval, waardoor Makkelie de kans krijgt op in het Midden-Oosten te fluiten. Makkelie reist niet alleen af: zijn vaste assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries maken deel uit van het arbitrale kwartet, terwijl Erwin Blank meegaat als videoscheidsrechter.

Deelnemersveld op de Arabian Gulf Cup in Jeddah

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Makkelie krijgt in Jeddah te maken met acht nationale ploegen uit het Midden-Oosten, die strijden om de trofee in de 27e editie van het toernooi. De deelnemende landen zijn verdeeld over twee poules van vier teams. De halve finales staan gepland voor 3 oktober, waarna de finale op 6 oktober wordt gespeeld.

Groep A Groep B Saudi-Arabië (Gastland) Verenigde Arabische Emiraten (VAE) Irak Qatar Oman Bahrein Koeweit Jemen

Ervaring in de Saudi Pro League

Makkelie kent de omstandigheden in Saudi-Arabië inmiddels goed. De arbiter floot in het seizoen 2018/2019 zijn eerste wedstrijd in de Saudi Pro League en leidde sindsdien veertien competitieduels op het hoogste niveau, naast optredens in het nationale bekertoernooi. Afgelopen augustus had Makkelie nog de leiding over de ontmoeting tussen Al-Fayha en Al-Hilal.

Buitenlandse arbitrage en discussie over vergoedingen

In het programma Studio Voetbal gaf Makkelie eerder uitleg over zijn wedstrijden in het land. De keuze van de Saudische bond om buitenlandse toparbiters aan te stellen is volgens hem duidelijk: "Ze hebben daar geen vertrouwen in hun eigen scheidsrechters. Vanuit de hele wereld komen scheidsrechters daar fluiten. Het is een prachtige ervaring. Je leert op andere gebieden fluiten."

Verhalen over torenhoge gages verwees Makkelie destijds direct naar het rijk der fabelen. "Het gaat om anderhalf keer de wedstrijdvergoeding die we in Nederland krijgen", aldus de scheidsrechter.