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FC Groningen wint overtuigend en eert overleden Bartina Koeman (65)

18 september 2026, 21:36   Bijgewerkt: 21:53
gropec
Foto: © ESPN
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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FC Groningen heeft vrijdagavond een overtuigende overwinning geboekt op PEC Zwolle (3-0). Daarnaast hebben supporters van FC Groningen vrijdagavond stilgestaan bij het overlijden van Bartina Koeman. In de 65ste minuut werd er een spandoek getoond en werd er massaal geapplaudisseerd.

Afgelopen woensdag overleed Bartina Koeman op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het zorgde voor een grote schok in de voetballerij. De familie Koeman heeft vanuit binnen- en buitenland tienduizenden steunbetuigingen mogen ontvangen.

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Bartina Koeman had een bijzondere band met Groningen, de stad waar ze in 1961 werd geboren. Begin jaren tachtig ontmoette ze er Ronald Koeman, die destijds als jonge voetballer voor FC Groningen uitkwam. Koeman speelde uiteindelijk zo'n negentig wedstrijden voor de club en kwam daarin 32 keer tot scoren. De twee leerden elkaar kennen in het Groningse uitgaansleven. In december 1985, vier jaar nadat ze elkaar in het hoge noorden hadden leren kennen, trouwde het stel.

Vrijdagavond werd er in Groningen tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en PEC Zwolle stilgestaan bij haar overlijden. Op de fanatieke tribune werd een spandoek getoond, waarna het hele stadion ging staan en applaudisseerde.

Makkelijke avond tegen PEC Zwolle

Op het veld kende FC Groningen weinig problemen met PEC Zwolle, dat weinig weerstand wist te bieden. Doelpunten van Thom van Bergen, Jorg Schreuders en Tygo Land leverde een 3-0 overwinning op voor de ploeg van Dick Lukkien. FC Groningen klimt daardoor naar de zesde plaats in de Eredivisie.

gropec
© ESPN
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Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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