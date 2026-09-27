Grote zorgen over chaos in Italië: organisatie EK 2032 mogelijk op de tocht

De UEFA is zeer bezorgd over de politieke chaos in Italië, dat samen met Turkije het Europees Kampioenschap van 2032 gaat organiseren. De situatie die is ontstaan rond de verkiezing van Giovanni Malagò tot nieuwe voorzitter van de Italiaanse voetbalbond zou uiteindelijk zelfs nadelige gevolgen kunnen hebben voor de toewijzing van het toernooi. Dat laat voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese bond doorschemeren in gesprek met La Gazetta dello Sport.

Op 22 juni van dit jaar werd Malagò met een grote meerderheid van stemmen verkozen tot voorzitter van de Italiaanse voetbalbond FICG. Hij is de opvolger van Gabriele Gravina, die opstapte nadat het land er onder bondscoach Gennaro Gattuso niet in slaagde om zich te plaatsen voor het WK van 2026, waardoor Italië al voor de derde (!) keer op rij ontbrak op een mondiaal eindtoernooi. Inmiddels heeft Malagò in de persoon van Roberto Mancini een nieuwe bondscoach aangesteld. De man die Italië in 2021 nog naar de Europese titel leidde, maakte vrijdag met een 0-2 nederlaag tegen België zijn rentree op de bank.

Artikel gaat verder onder video

Malagò was in het verleden onder meer futsal-international van Italië. Als sportbestuurder was hij jarenlang voorzitter van het Italiaans Olympisch Comité (CONI), in die hoedanigheid is hij sinds 2019 ook lid van het IOC. De verkiezing van Malagò tot voorzitter van de voetbalbond is inmiddels onderwerp geworden van een heuse rel, omdat de bestuurder niet voldeed aan de statutaire eis dat kandidaten lid zijn van de FICG op het moment dat zij zich verkiesbaar stellen. Het Italiaanse Olympisch Comité besloot de verkiezing dan ook ongeldig te verklaren, zo meldde Football Italia eerder deze maand al. De situatie zou ertoe kunnen leiden dat de FICG onder speciaal overheidstoezicht komt te staan.

Ceferin reageert tegenover La Gazzetta dello Sport op de situatie. "Ik wil iedereen eraan herinneren dat dit niet de eerste keer is dat er externe bemoeienissen met de voetbalbond opduiken", zegt de Sloveense UEFA-voorzitter. "De FIFA en de UEFA hebben altijd ondubbelzinnig aangedrongen op de zelfstandigheid van nationale bonden. Ik hoop dat de bevoegde autoriteiten zo snel mogelijk een besluit nemen dat in lijn ligt met de regels van het sportrecht. Deze verergerende institutionele crisis is voor niemand gunstig", aldus Ceferin.

"De onafhankelijkheid van de bonden en het respecteren van de wil van hun leden zijn fundamentele principes voor de UEFA en de FIFA", benadrukt Ceferin verderop in het interview. "Wij vertrouwen erop dat de Italiaanse sportautoriteiten een oplossing zullen vinden die in lijn ligt met deze principes, in het belang van zowel het Italiaanse als het internationale voetbal."

De roze sportkrant vraagt de UEFA-preses vervolgens of de situatie rond Malagò gevolgen kan hebben voor de aan Italië en Turkije toegewezen organisatie van het EK van 2032. De Sloveen neemt een slag om de arm en geeft aan niet te willen ingaan op 'hypothetische scenario's', maar zegt wel: "Als medeorganisator heeft Italië een speciale verantwoordelijkheid. Juist daarom is het belangrijk dat de onafhankelijkheid van sportinstituten gewaarborgd blijft. Elke vorm van politieke inmenging zou het vertrouwen van de UEFA en andere partners kunnen ondermijnen, wat niet in het belang van het Italiaanse voetbal, noch het toernooi zou zijn."