Zechiël moet Oranje-debuut uitstellen: Xavi zet tweetal op tribune tegen Servië

maakt vanavond (zondag) nog niet zijn debuut voor het Nederlands elftal. De middenvelder van Feyenoord keerde na zijn 'uitstapje' naar Jong Oranje weer terug in de selectie van bondscoach Xavi Hernández voor het uitduel bij Servië (18.00 uur), maar de Spanjaard zet Zechiël en in Belgrado op de tribune.

Dat blijkt uit de officiële spelerslijst die is te zien op de website van de UEFA. Oranje begon met 26 spelers aan deze interlandperiode. Op het wedstrijdformulier mag Xavi echter maximaal 23 spelers vermelden. Dat betekende afgelopen donderdag, toen de bondscoach tegen Duitsland (1-1) debuteerde op de bank van Oranje, dat Zechiël samen met Kenneth Taylor en Jurriën Timber naar de tribune werd verwezen.

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Tegen de Duitsers viel Brian Brobbey na een dik halfuur geblesseerd uit. De spits van Sunderland heeft de selectie inmiddels verlaten, Xavi riep Joshua Zirkzee (Manchester United) op als zijn vervanger. Daags na de wedstrijd maakte de KNVB bekend dat ook Lutsharel Geertruida de selectie had verlaten, in zijn geval werd geen extra speler opgeroepen.

Voor het uitduel met Servië heeft Xavi dus 25 spelers tot zijn beschikking, wat betekent dat hij er twee op de tribune moet zetten. De keuze is dus andermaal op Zechiël gevallen, die vrijdag met Jong Oranje een teleurstellend resultaat behaalde in het EK-kwalificatieduel met Jong Noorwegen. Daarnaast is ook Frimpong in Belgrado geen lid van de wedstrijdselectie. Timber en Taylor zitten er daarentegen deze keer wél bij, en mogen hopen op hun eerste speelminuten onder de nieuwe bondscoach.