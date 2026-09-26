Harry Kane grote schlemiel in spektakelstuk tussen Engeland en Spanje

Spanje is uitstekend begonnen aan zijn Nations League-campagne. Het elftal van bondscoach Luis de la Fuente wist zaterdagavond in een aantrekkelijke wedstrijd op Wembley te winnen van Engeland: 2-3. Harry Kane werd met een gemiste strafschop de schlemiel van de avond.

Engeland en Spanje maakten er een vermakelijke wedstrijd van in Londen. De Spanjaarden werden na twee minuten voetballen in het zadel geholpen door Marc Guéhi. De verdediger van Manchester City verloor de bal in de opbouw knullig aan Lamine Yamal, waarna de aanvaller alleen op het doel van James Trafford af kon en geen fout maakte: 0-1. Ferran Torres had daarna de 0-2 op zijn voet, maar de gelegenheidsspits van Spanje faalde oog in oog met Trafford.

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De Engelsen kwamen daarna beter in de wedstrijd. Het elftal van bondscoach Thomas Tuchel wist het duel in de laatste tien minuten voor rust volledig te kantelen. Eerst trok Anthony Gordon de stand gelijk door na een razendsnelle counter te scoren met een laag schot en kort erna kopte Harry Kane raak met behulp van Marc Cucurella. De inzet van Kane ging richting het doel van Unai Simón, maar de bal ging uiteindelijk binnen via Cucurella.

Engeland begon vervolgens ook sterk aan de tweede helft. Spanje werd bij vlagen overlopen in de eerste minuten na rust en ontsnapte in de 54ste minuut aan een ruimere achterstand. Kane mocht een strafschop nemen na een overtreding van Rodri op Jude Bellingham, maar Kane trapte vanaf elf meter tegen de lat. Daarna kantelde het momentum weer. Na precies een uur profiteerde Spanje opnieuw van gestuntel in de defensie van Engeland. Ditmaal leverde Nico O'Reilly de bal zomaar in bij een tegenstander, waarna Álex Baena uiteindelijk scoorde met een uithaal vanbuiten het strafschopgebied.

Spanje nam het heft vervolgens nog nadrukkelijker in handen. De wereldkampioen liet de bal rustig van voet tot voet gaan en combineerde zich een kwartier voor tijd schitterend naar een derde treffer. Baena stak de bal prachtig weg achter de laatste linie van Engeland, waarna Mikel Oyarzabal alleen voor Trafford een machtig stiftje in huis had: 2-3. Spanje domineerde daarna even, maar Engeland in de laatste minuten wist Engeland toch nog een slotoffensief op poten te zetten. Bellingham schoot nog tweemaal op het doel van Simón, maar verder kwam de zege niet meer in gevaar voor de Spanjaarden.