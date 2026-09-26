Oranje speelt zondag in legendarisch stadion tegen Servië: dit is waarom

Het Nederlands elftal hervat zijn Nations League-campagne zondagavond (18.00) met een wedstrijd in en tegen Servië. Het duel wordt gespeeld in een legendarisch stadion.

Oranje begon donderdagavond met een gelijkspel tegen Duitsland (1-1) aan het tijdperk onder nieuwbakken bondscoach Xavi Hernández. Felix Nmecha schoot de Duitsers in de Johan Cruijff ArenA op voorsprong in de eerste helft, maar dankzij een zeer laat doelpunt van Cody Gakpo hield Nederland toch nog één punt over aan het Nations League-duel.

Servië kende een teleurstellend begin van zijn Nations League-campagne. De ploeg van bondscoach Veljko Paunovic verloor met NEC-aanvaller Dusan Tadic in de basis op eigen veld van Griekenland (1-2). Andrija Zivkovic bracht de Serviërs in de eerste helft nog wel op voorsprong, maar dankzij doelpunten van Christos Tzolis en Anastasios Douvikas trok Griekenland de wedstrijd na rust toch nog naar zich toe.

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Nederland en Servië gaan zondagavond dus op zoek naar hun eerste overwinning in de Nations League. Het duel wordt in Belgrado gespeeld op legendarische grond in het Rajko Miticstadion van Rode Ster Belgrado, tegenwoordig ook wel bekend als Crvena Zvezda.

Het Rajko Miticstadion, voorheen bekend als het Rode Sterstadion, kent een rijke historie. Het is namelijk het stadion waarin de voetbalwereld tijdens de EK-finale van 1976 tussen Tsjecho-Slowakije en West-Duitsland voor het eerst kennismaakte met de panenka-strafschop: een penalty waarbij de bal met een vernuftig stiftje door het midden van het doel wordt geschoten.

Antonín Panenka besliste de finale destijds in het voordeel van Tsjecho-Slowakije met zo’n strafschop. Vervolgens werd de panenka-strafschop vernoemd naar de toenmalige middenvelder van Bohemians Praag.