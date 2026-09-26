‘Europese grootmacht wil Brian Brobbey in januari strikken’

staat er ontzettend goed op in Engeland. Transferjournalist Graeme Bailey meldt dit weekeinde namelijk dat de aanvaller van Sunderland en het Nederlands elftal mag dromen van een winterse transfer naar de top van de Premier League.

Brobbey is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Sunderland, sinds zijn komst in 2025 voor twintig miljoen euro van Ajax. Hij kwam in zijn debuutjaar tot 7 doelpunten en 1 assist in 32 officiële wedstrijden.

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Dit seizoen lijkt Brobbey volledig los te komen. Hij kwam in zijn eerste vijf duels niet tot scoren, maar viel wel op met sterk spel. Vorig weekend schitterde hij met drie doelpunten in de uitwedstrijd tegen Manchester City (5-3 nederlaag).

De kans lijkt reëel dat Brobbey bezig is aan zijn laatste seizoen bij Sunderland. Manchester United heeft namelijk serieuze belangstelling voor de Oranje-international, zo meldt transferjournalist Graeme Bailey van TEAMtalk dit weekeinde. Ook Tottenham Hotspur, Chelsea en Aston Villa zouden geïnteresseerd zijn.

De interesse van Manchester United zou het meest serieus zijn. Sterker nog: de club van manager Michael Carrick overweegt naar verluidt om in januari al een hengeltje uit te gooien naar Sunderland voor Brobbey. The Black Cats zullen naar verwachting geen genoegen nemen met een zachte transfersom: Brobbey ligt nog tot medio 2029 in het Stadium of Light en vertegenwoordigt volgens FootballTransfers een Estimated Transfer Value (ETV), oftewel transferwaarde, van maximaal 49,4 miljoen euro.