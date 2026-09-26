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Xavi vertelt opstelling om opmerkelijke reden pas extreem laat aan Oranje-spelers

26 september 2026, 21:06
Xavi Servië Nederland
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
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Xavi Hernández informeert de spelers van het Nederlands elftal extreem laat over de basisopstelling voor een wedstrijd. De nieuwbakken bondscoach van Oranje geeft daar zaterdag een opmerkelijke reden voor.

Xavi schuift zaterdagavond aan voor een persconferentie in Belgrado, waar Nederland zondag (18.00) in het kader van de Nations League tegen Servië speelt. De oefenmeester zal de internationals van Oranje zondag pas twee uur van tevoren informeren over zijn basisopstelling.

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Het Nederlandse journaille wil weten wat daar de reden van is. “Het is mijn voorkeur. Ik wil dat alle spelers toegewijd en gemotiveerd zijn”, legt Xavi uit. “Misschien zit ik fout, maar het is zoals ik het graag wil. Ik vond het als speler nooit leuk om van tevoren te weten dat ik niet zou spelen. Ik vind dat alle spelers toegewijd moeten zijn. Ik vertel de spelers pas de opstelling twee uur voor de wedstrijd.”

“Ik heb verschillende trainers gehad. Maar als ik de opstelling voor een wedstrijd op vrijdag of zaterdag al maandag wist, dan had ik geen goed gevoel tijdens de trainingen”, vervolgt Xavi. “Ik was dan onvoldoende toegewijd aan het team. Ik denk dat iedereen dan gemotiveerd is.”

Micky van de Ven is ook aanwezig bij de persconferentie. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel lekker vind om een dag van tevoren te weten dat ik speel”, geeft de verdediger aan. “Het is iets nieuws wat we moeten ervaren. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar ik moet zeggen: ik heb andere gasten gesproken en die zeiden ook dat Spaanse trainers het zo doen. Ik weet het niet, misschien is het iets Spaans.”

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Functie: Coach
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