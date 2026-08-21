UEFA en Concacaf slaan handen ineen: gezamenlijk toernooi moet strijd aangaan met FIFA

De UEFA en de CONCACAF zijn volgens The Guardian momenteel in gesprek over de oprichting van een gezamenlijke Nations League. De twee voetbalbonden werken aan een tweejaarlijks toernooi waaraan alle 96 lidstaten van beide continenten moeten gaan deelnemen. De plannen vormen een directe aanval op de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die momenteel zwaar onder vuur ligt.

De nieuwe competitie zou op zijn vroegst in 2028 van start kunnen gaan, direct na het volgende Europees kampioenschap. Het format is een afspiegeling van de huidige Nations League, waarbij een groepsfase wordt afgesloten met knock-outwedstrijden in maart en een finaletoernooi in juni. In de hoogste divisie, League A, zouden Europese toplanden als Frankrijk, Engeland, Duitsland en regerend wereldkampioen Spanje het in competitieverband opnemen tegen de sterkste landen uit de CONCACAF-regio, waaronder de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De groepswedstrijden moeten worden afgewerkt tijdens de bestaande interlandperiodes in september, oktober en november.

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Door de inkomsten van het toernooi te bundelen, hopen de bonden flinke inkomsten te genereren voor de kleinere voetballanden. Tegelijkertijd biedt het format een oplossing voor de Mexicaanse voetbalbond (FMF). De FMF is ontevreden over de financiële beperkingen binnen haar eigen regio en voerde al verkennende gesprekken over een mogelijke overstap naar de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL. De vooruitzichten op lucratieve wedstrijden tegen Europese tegenstanders kunnen Mexico mogelijk op andere gedachten brengen.

Het plan zou bovendien niet per se beperkt blijven tot UEFA en Concacaf. De Aziatische voetbalbond AFC zou volgens The Guardian interesse hebben om zich op termijn bij een dergelijke internationale Nations League aan te sluiten. Dat zou uiteindelijk kunnen leiden tot een nog veel groter toernooi waarin landen uit verschillende continenten structureel tegen elkaar uitkomen. Voorlopig zijn de plannen echter nog niet definitief. UEFA en Concacaf zijn pas recent serieus met elkaar in gesprek gegaan en onder meer de exacte indeling van de divisies moet nog worden bepaald.