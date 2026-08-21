Talpa biedt excuses aan en compenseert Ajax-fans na falende livestream

Talpa gaat Ajax-fans die donderdagavond vijf euro betaalden om het Europese duel met FC Sion te bekijken volledig compenseren. Dat laat een woordvoerder van het mediabedrijf weten aan De Telegraaf. Videoplatform KIJK kampte tijdens de uitzending met technische problemen, waardoor veel kijkers de voorbeschouwing en het begin van de wedstrijd moesten missen.

Het was donderdagavond voor het eerst dat Ajax-supporters vijf euro moesten betalen om een Europese wedstrijd van hun club te kunnen bekijken. Daar kwam voor veel kijkers nog een extra frustratie bij: nadat zij de app hadden gedownload, een account hadden aangemaakt en de wedstrijd hadden aangeschaft, bleek de livestream niet direct beschikbaar. KIJK kampte met technische problemen, waardoor de uitzending niet op het geplande tijdstip op gang kwam. De kijkers hadden ruim een kwartier na de aftrap en ongeveer een halfuur nadat de uitzending had moeten beginnen uiteindelijk beeld. Ook toen waren er bij sommige gebruikers nog haperingen.

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De problemen zorgden op sociale media voor veel boze reacties. Verschillende Ajax-fans die de 4,99 euro hadden betaald, vroegen zich af waarom zij geld moesten betalen voor een dienst die niet naar behoren werkte. Sommigen waren al bezig met het indienen van een verzoek om hun aankoopbedrag terug te krijgen. Die verzoeken blijken uiteindelijk niet nodig. Talpa heeft besloten alle betalende kijkers volledig te compenseren, ook de gebruikers die een deel van de uitzending wel konden bekijken. "Hoewel een deel van de kijkers de livestream goed heeft kunnen volgen, vinden we het uiteraard erg vervelend dat een groep gebruikers niet direct toegang had tot de stream. Dat staat haaks op de kwaliteit en ervaring die we onze kijkers willen bieden", laat een woordvoerder van Talpa weten aan de krant.

Alle gebruikers die de wedstrijd hebben gekocht, krijgen daarom het volledige bedrag van 4,99 euro terug. Het bedrag wordt automatisch teruggestort op hun rekening. Talpa benadrukt bovendien dat het bedrijf ervoor wil zorgen dat dergelijke problemen zich bij toekomstige uitzendingen niet opnieuw voordoen. "We gaan ervoor zorgen dat kijkers bij toekomstige evenementen weer kunnen rekenen op de hoge standaard die zij van ons gewend zijn", aldus de woordvoerder.