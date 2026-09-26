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'Man United ruikt bloed na groot nieuws over aartsrivaal City'

26 september 2026, 06:55
Een opstootje bij Manchester United - Manchester City met onder meer Harry Maguire, Lisandro Martinez en Erling Haaland
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Manchester United onderzoekt intern welk bedrag de club is misgelopen door de vermeende financiële overtredingen van stadgenoot en aartsrivaal Manchester City, zo weet The Athletic. Vrijdag werd duidelijk dat The Citizens op liefst 114 van de 115 aanklachten schuldig zouden zijn bevonden.

Manchester City heeft zich tussen 2009 en 2018 veelvuldig schuldig gemaakt aan het overtreden van de FFP-regels van de UEFA (Financial Fair Play) en de Profit and Sustainability-regels van de Premier League. De grootmacht hing al jaren 115 verschillende aanklachten boven het hoofd, in vrijwel al die gevallen is de club gisteren (vrijdag) dus schuldig bevonden.

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Over een mogelijke straf voor Manchester City is nog niets duidelijk. Wel lijkt het zeker dat de club, die volhoudt onschuldig te zijn, in beroep zal gaan tegen de sanctie die wordt opgelegd.

Ondertussen ruiken de rivalen van Manchester City bloed door de uitspraak. The Athletic schrijft dat de club intern onderzoekt hoe groot de financiële 'schade' is door de overtredingen van de stadgenoot. Zo eindigde United verschillende keren op de tweede plaats achter City in de bewuste periode. Daarnaast werd United vijfde in het seizoen 2015-16, terwijl City op doelsaldo de vierde plaats voor zich opeiste. Daardoor liepen The Red Devils een lucratief startbewijs voor de Champions League mis.

Manchester United is volgens het medium overigens niet de enige Engelse club die de gederfde inkomsten door de praktijken van Manchester City in kaart probeert te brengen. Mocht de club uiteindelijk ook na hoger beroep en een eventuele gang naar het CAS schuldig worden bevonden, dan zullen de Premier League-clubs mogelijk een forse schadeclaim in gaan dienen.

United-directeur medeverantwoordelijk voor City-beleid

Saillant genoeg vonden veel van de overtredingen van Manchester City plaats in de periode dat Omar Berrada werkzaam was bij de club. De bestuurder, die eerder bij FC Barcelona werkte, trad in 2011 in dienst bij City, waar hij uiteindelijk opklom tot de positie van Chief Operating Officer (COO). Berrada werd uiteindelijk COO van de hele City Football Group, die ook clubs als Girona FC en Troyes AC beslaat. In januari 2024 verliet hij die functie, om een half jaar later aan de slag te gaan als algemeen directeur van... Manchester United.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.256 Reacties
1.460 Dagen lid
20.745 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
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Zou Pep dit al aan hebben zien komen? Dat i daarom een jaar eerder vertrok?

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