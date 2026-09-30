Matthäus spreekt Schweinsteiger tegen: 'We hebben genoeg...'

Lothar Matthäus is het niet eens met de kritiek van Bastian Schweinsteiger dat de Duitse nationale ploeg tot de Europese middenmoot behoort. Tegenover Bild stelt de voormalig international dat Duitsland volgens hem over voldoende spelers van topniveau beschikt.

”Onze nationale ploeg is geen middenmoot! We hebben genoeg spelers die het verschil kunnen maken en die bij topclubs als Bayern München, Barcelona en Arsenal week in week uit laten zien dat ze over veel kwaliteit beschikken”, aldus Matthäus.

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Volgens de recordinternational ligt de oorzaak van de tegenvallende prestaties dan ook niet bij het gebrek aan kwaliteit. Matthäus ziet vooral een ander probleem bij de Duitse internationals.”Onze internationals hebben geen kwaliteitsprobleem, maar een mentaliteitsprobleem”, zegt hij.

Matthäus ziet hooguit één zwakke plek in huidige Duitse selectie

Matthäus erkent dat Duitsland momenteel misschien niet dezelfde kwaliteit in de selectie heeft als Frankrijk. Toch ziet hij voldoende topspelers om een sterke basiself te vormen.

"Kai Havertz speelt niet voor niets in de spits bij Arsenal, de Engelse kampioen en Champions League-finalist. Karim Adeyemi verkeert in topvorm bij FC Barcelona. Het duo Musiala en Wirtz heeft samen een marktwaarde van meer dan 200 miljoen euro. En met Joshua Kimmich hebben we een echte leider op het middenveld", stelt Matthäus.

Volgens de Duitse recordinternational is er slechts één duidelijke zwakke plek in de selectie. "We hebben misschien een probleem op de rechtsbackpositie, maar dat is het dan ook wel", concludeert hij.