Oranjezomer zet vraagtekens bij voetbal achter betaalmuur: ‘Dit is een volkssport’

De beslissing om het naderende Europese duel tussen Ajax en FC Sion uitsluitend achter een betaalmuur aan te bieden via streamingdienst KIJK, heeft tot de nodige discussie geleid. In De Oranjezomer verdedigde media-expert Tina Nijkamp de commerciële noodzaak van deze stap, terwijl mediakenner Dave Maasland juist grote vraagtekens zette bij de vraag of een volkssport als voetbal zich wel leent voor een dergelijk model.

De Amsterdammers spelen donderdag de heenwedstrijd in de play-offs van de Conference League. Hoewel Ziggo Sport de uitzendrechten voor de Europese toernooien bezit en duels van Nederlandse clubs doorgaans gratis aanbiedt via het open kanaal, vallen de rechten voor deze specifieke uitwedstrijd buiten het centrale pakket. De thuisspelende Zwitserse club heeft de rechten zelfstandig verkocht, waarna KIJK exclusief toesloeg voor de Nederlandse markt. Hierdoor moeten supporters eenmalig €4,99 afrekenen om de ploeg live in actie te zien.

Artikel gaat verder onder video

Voor Nijkamp komt de ontwikkeling niet as een verrassing. "Ja, dat is de toekomst", stelde de media-expert in de studio. "De reclame-inkomsten bij de traditionele televisiezenders lopen terug, want we kijken met zijn allen minder televisie. Commerciële bedrijven moeten andere manieren vinden om inkomsten te genereren, dus ik snap het wel", legde Nijkamp uit.

Raymond Mens ziet juist een voordeel voor de incidentele kijker. "Ik heb niet zo'n voetbal abonnement, maar als ik per wedstrijd van Telstar een keer kan betalen om te kijken als ik tijd heb, is dat voor mij aantrekkelijker", gaf Mens aan. Tegelijkertijd plaatste de sidekick een kanttekening bij dit Pay-Per-View-model, aangezien de meeste streamingdiensten in 2026 nog altijd de voorkeur geven aan abonnementsvormen. Grote aanbieders verdienen onderaan de streep meer aan vaste abonnementen, waardoor het voor streamingdiensten logischer is om klanten op vaste basis aan zich te binden.

Maasland heeft beduidend meer moeite met de oprukkende betaalmuren in de voetbalwereld. "Ik vraag me alleen af of voetbal hier de juiste sport voor is", sprak de mediakenner zijn zorgen uit. Hij trok een vergelijking met grote evenementen op platforms als Netflix, waar incidentele bokswedstrijden achter een betaalmuur verdwijnen. "Het is een heel andere sport dan zo'n bokswedstrijd die mensen af en toe kijken. Voetbal is echt een volkssport", benadrukte Maasland.

Volgens Maasland bestaat het reële risico dat een deel van het trouwe publiek definitief afhaakt wanneer er steeds vaker per wedstrijd afgerekend moet worden. "Dit is zo'n volkssport, voor heel veel mensen zoiets belangrijks", klonk het waarschuwend. De naderende confrontatie tussen Ajax en de club uit Zwitserland vormt daarmee een actueel voorbeeld van een bredere discussie over de toegankelijkheid van live sport, waarbij de balans tussen commerciële belangen en de portemonnee van de supporter steeds verder onder druk komt te staan.