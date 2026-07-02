Ronald Koeman junior blijft in Eredivisie en tekent tweejarig contract

junior heeft zijn contract bij Telstar met twee seizoenen verlengd, zo maken de Witte Leeuwen donderdagochtend verrassend bekend op de officiële clubkanalen. De 31-jarige doelman, die over een aflopend contract beschikte en op weg leek naar een stap hogerop, blijft zodoende tóch verbonden aan de club uit Velsen-Zuid.

Koeman junior maakte afgelopen jaar met Telstar zijn debuut op het hoogste niveau en kende een goed seizoen. Niet alleen qua reddingen hield de sluitpost de promovendus vaak op de been, maar ook áán de bal blonk de keeper uit. Als klap op de vuurpijl benutte Koeman junior een penalty in de slotfase van dé degradatiekraker tussen FC Volendam en Telstar, waardoor hij zijn ploeg eigenhandig naar handhaving schoot.

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Vervolgens leek het erop dat de zoon van ex-bondscoach Ronald Koeman zijn laatste wedstrijd voor Telstar gespeeld zou hebben. De 31-jarige keeper liep uit zijn contract en maakte er geen geheim van dat hij openstond voor een stap omhoog. Onder meer Real Valladolid zou interesse hebben getoond in Koeman junior. Ook zag hij een rol als tweede keeper bij een topclub wel zitten.

Verrassend is dan ook dat Koeman junior zijn contract met twee seizoenen heeft verlengd bij Telstar. Hij ligt nu tot medio 2028 vast in Velsen-Zuid. Komend jaar begint de keeper aan zijn zesde seizoen bij de Witte Leeuwen.