Casemiro verlaat Europa voor avontuur bij sterrenteam in de MLS

maakt transfervrij de overstap naar Inter Miami, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano. Tussen alle betrokken partijen ligt inmiddels een mondeling akkoord op tafel en ook de laatste formele stappen zijn succesvol afgewikkeld. Het is nu wachten op het moment dat de handtekeningen worden gezet en de club uit Florida de transfer officieel wereldkundig maakt.

Casemiro is momenteel clubloos nadat hij in mei afscheid nam van Manchester United. Bij de Engelse club liep zijn contract na vier seizoenen af, waarna beide partijen besloten om de optie voor een extra jaar niet te lichten. De routinier, die met United onder meer de League Cup en de FA Cup won, genoot de afgelopen tijd ook interesse vanuit Europa en Saudi-Arabië. Hij wees die aanbiedingen echter af om de overstap naar de Verenigde Staten te kunnen maken. Momenteel verblijft de international nog bij de nationale ploeg van Brazilië voor zijn deelname aan het wereldkampioenschap, dat deze maand in Noord-Amerika wordt gespeeld.

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Voordat de overgang groen licht kon krijgen, moest Inter Miami nog wel een reglementair obstakel uit de weg ruimen. Binnen de Amerikaanse competitie claimde LA Galaxy namelijk de zogeheten 'discovery rights' op de ex-speler van Manchester United, omdat de club uit Los Angeles de interesse als eerste officieel had geregistreerd. Hiervoor wilde de concurrent een compensatie van omgerekend zo'n 750.000 pond van de werkgever van Messi. Hoewel Romano nu stelt dat alle formele stappen zijn afgerond, kan de aanwinst pas over enkele weken officieel worden ingeschreven voor competitiewedstrijden. De zomerse transfermarkt in de MLS opent namelijk pas op 13 juli 2026 voor internationale transfers.

In Miami moet de Zuid-Amerikaan de opvolger worden van Sergio Busquets, die inmiddels een punt achter zijn loopbaan heeft gezet. Met de komst van Casemiro vult de club de openstaande vacature in voor een zogeheten Designated Player. Binnen de huidige selectie hebben momenteel alleen Lionel Messi en Rodrigo De Paul die speciale status, waardoor er binnen de salarisregels ruimte is voor de komst van de ervaren Braziliaanse controleur.