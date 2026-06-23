‘Zwarte spelers kunnen zich niet langer dan 80 minuten concentreren’

Rade Bogdanovic is deze week in opspraak geraakt. De oud-voetballer en analist zei zondag op de Servische televisie ‘dat zwarte spelers niet langer dan 60 tot 80 minuten de concentratie hebben’.

Bogdanovic analyseerde zondagavond voor RTS de WK-wedstrijd tussen België en Iran (0-0). De oud-voetballer van onder meer Atlético Madrid, NAC Breda en Werder Bremen baarde opzien toen hij zich uitliet over de rode kaart die Nathan Ngoy halverwege de tweede helft ontving.

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Ngoy vergreep zich iets over de middenlijn aan een tegenstander, waarna de Belgische centrumverdediger met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd. België wist vervolgens met een man minder nog wel een doelpuntloos gelijkspel uit het vuur te slepen.

Bogdanovic had na afloop een opmerkelijke verklaring voor de rode kaart van Ngoy. “Zwarte spelers hebben niet de concentratie om het langer dan 60 tot 80 minuten vol te houden. Ik heb ook met mensen van kleur samengespeeld. Soms moest ik mijn eigen ploeggenoten behoeden voor fouten. Bij de meerderheid is er gewoon een gebrek aan concentratie”, citeert Het Laatste Nieuws de analist.

De uitspraken van Bogdanovic veroorzaakten veel verontwaardiging. Hij heeft zich inmiddels via persbureau Reuters geëxcuseerd: “Ik verontschuldig mij oprecht voor mijn uitspraak over zwarte voetballers.”

Ondanks de uitlatingen mocht Bogdanovic een dag later gewoon weer aanschuiven bij RTS om het duel tussen Argentinië en Oostenrijk (2-0) te analyseren. De Servische zender bood in een officieel statement nog wel zijn excuses aan voor de uitspraken van zijn analist.