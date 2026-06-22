De media in België spreken hun grote zorgen uit na het teleurstellende gelijkspel tegen Iran (0-0). Door de tweede remise op dit WK moeten De Rode Duivels van bondscoach Rudi Garcia nog vol aan de bak in de slotwedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, om vroegtijdige uitschakeling te voorkomen.

Na de zwaarbevochten 1-1 in de openingswedstrijd tegen Egypte slaagden de Belgen er zondagavond ook niet in om Iran op de knieën te krijgen. Ondanks veel meer balbezit én doelpogingen hield de Iraanse keeper Alireza Beiranvand zijn doel 90 minuten schoon. Aan de andere kant werd een treffer van Mehdi Taremi voor rust afgekeurd wegens buitenspel. Halverwege de tweede helft kwam België ook nog eens met tien man te staan door een rode kaart voor Nathan Ngoy. In ondertal kregen onze zuiderburen via Maxim De Cuyper alsnog de grootste kans om de drie punten te pakken, maar hij vond Beiranvand op zijn pad.

'Paniek is een slechte raadgever, monsieur Garcia'

Artikel gaat verder onder video

De tweede remise baart de Belgische media grote zorgen. "Twee op zes tegen Egypte en Iran is even onaanvaardbaar als pijnlijk en schandalig", schrijft chef voetbal Niels Poissonnier van Het Laatste Nieuws. "De Rode Duivels verliezen steeds meer hun geloofwaardigheid. De bondscoach niet in het minst. Paniek is een slechte raadgever, monsieur Garcia", aldus Possonnier, die onder meer verwijst naar de klinkende zege van Oranje tegen Zweden: "Nederland en Spanje hebben zich inmiddels al met de nodige toeters en bellen herpakt. België daarentegen is nog altijd een treurmars. Bah."

Poissonnier beseft dat België 'een mirakel' nodig heeft om de groepswinst alsnog naar zich toe te trekken. "Aan Rudi Garcia om alsnog iets van dit WK te maken. En dringend. Anders zal hij met pek en veren terug naar Frankrijk gestuurd worden. Twee op zes in wat de zwakste groep van dit WK is. Enfin! Wat doen we hier eigenlijk?", vraagt de journalist zich hardop af.

'Gedroomde groepswinst is straks mogelijk veraf'

Datzelfde sentiment weerklinkt bij Sporza. "Plots wordt het bibberen: tien Rode Duivels raken niet verder dan frustrerend nul-nulletje tegen Iran", kopt de sportzender. "Na de 0-0 hebben de Duivels almaar minder grip op hun lot in de groep", stelt men minzaam vast. De zender vermoedt dat de Belgen wellicht 'met een bijzonder vervelend gevoel de slotmatch in gaan' en vrezen hardop voor uitschakeling: "Die gedroomde groepswinst is straks mogelijk veraf, zelfs kwalificatie is nog lang geen zekerheid. Zaterdagochtend om 5 uur zal er gewonnen moeten worden tegen Nieuw-Zeeland.

'Te veel sleutelspelers blijven onder de maat'

Ook bij Het Nieuwsblad is men behoorlijk pessimistisch over de Belgische prestaties op het WK tot dusverre. "Met slechts twee punten uit twee wedstrijden (in) wat op dit WK als één van de zwakste groepen werd omschreven, presteren de Rode Duivels ondermaats", schrijft chef voetbal Ludo Vandewalle van deze krant. "Traag, te weinig inspiratie en dan ook nog eens goede kansen de nek omwringen. Zo win je zelfs niet van Iran. Te veel spelers, zeker sleutelspelers als De Bruyne en Tielemans, bleven ook nu onder de maat. De ervaren Meunier was ook al te flauw. Lukaku is niet wedstrijdfit en het is maar de vraag of dat op dit WK nog goed komt", vreest Vandewalle hardop. Alleen het spel van doelman Thibaut Courtois kon de journalist bekoren.