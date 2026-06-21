Tiental België stelt opnieuw teleur: doelpuntloos gelijkspel tegen Iran

België heeft zondagavond opnieuw teleurgesteld op het WK. Na een gelijkspel tegen Egypte (1-1) wisten onze zuiderburen in Los Angeles ook niet te winnen van Iran: 0-0. België eindigde het duel met tien man door een rode kaart voor Nathan Ngoy, die zich vergreep aan de doorgebroken Mehdi Taremi.

Bij België had Rudi Garcia een basisplaats in petto voor Romelu Lukaku, die tegen Egypte (1-1) nog op de bank begon. De spits greep al in de derde minuut negatief de aandacht. Lukaku kwam inglijden bij een lage voorzet van Kevin De Bruyne, maar raakte met zijn voet en knie de Iraanse doelman Alireza Beiranvand hard op de borst en schouder, maar na een behandeling kon de keeper wel verder. Het moment leverde de aanvaller een gele kaart op.

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Hoewel de Belgen in de eerste helft maar liefst 81 procent balbezit hadden, wisten ze amper goede kansen te creëren. In de eerste helft was het dan ook Iran dat het gevaarlijkst was. In de veertiende minuut kreeg Hossein Kanaani de mogelijkheid om in het strafschopgebied uit te halen. Door de drukte voor zijn neus kon Thibaut Courtois de bal pas heel laat zien, maar hij was razendsnel bij de grond om België op de been te houden. Na 25 minuten werd de keeper van Real Madrid alsnog verschalkt. Een vrije trap werd over de grond langs de muur naar Taremi gespeeld, die de bal helemaal vrij in de hoek kon prikken. De VAR constateerde echter dat de spits buitenspel stond, waardoor de stand 0-0 bleef.

Ook na de pauze was het België dat het balbezit had, maar de eerste kans was na bijna tien minuten voor Taremi. De spits van Olympiakos kreeg de bal na een doorgekopte inworp ineens voor de voeten en besloot direct uit te halen, maar Courtois kreeg zijn handen er met een snelle reflex achter. Na bijna een uur spelen was het België dat zijn grootste kans tot dan toe kreeg. De Bruyne hield de bal goed binnen bij de achterlijn en probeerde Lukaku te bereiken, maar de bal kwam via een tegenstander bij Maxim De Cuyper terecht. De linksback kon van heel dichtbij uithalen, maar via de arm van Beiranvand en het lichaam van Ali Nemati ging de bal niet in het doel.

In de 66ste minuut werd de wedstrijd voor België nog wat moeilijker gemaakt. Nathan Ngoy speelde de bal veel te zacht terug, waardoor Taremi kon oppikken en alleen op het doel af kon. De 23-jarige verdediger hield de spits van Iran kort vast, waarna hij naar de grond ging en de scheidsrechter floot. Het leverde Ngoy een rode kaart op, waardoor België de wedstrijd moest afmaken met tien man.

Met een man minder moest België de bal iets meer aan Iran laten, maar het was De Cuyper die vlak voor tijd dicht bij de openingsgoal was. De back kreeg de bal na een goede voorzet voor de voeten, maar stuitte opnieuw op de goed keepende Beiranvand. Het betekent weer een gelijkspel voor zowel België als Iran, waardoor de strijd in Groep G nog volledig open ligt.