Valentijn Driessen noemt ideale bondscoach: 'Als je hem kan krijgen, altijd doen'

Valentijn Driessen ziet in Pep Guardiola de ideale opvolger van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. De chef voetbal van De Telegraaf verkiest de momenteel clubloze Spanjaard boven Arne Slot, die nadrukkelijk in beeld is bij de KNVB. Volgens de journalist moet de voetbalbond geen enkel moment twijfelen over de voormalig manager van Manchester City. "Guardiola... Als je hem kan krijgen, moet je dat altijd doen", zo stelt hij stellig in de podcast Kick-off.

Na de uitschakeling van Oranje op het wereldkampioenschap tegen Marokko en het daaropvolgende vertrek van Koeman, is directeur topvoetbal Nigel de Jong in Zeist op zoek naar een nieuwe bondscoach. Slot geldt momenteel als de belangrijkste kandidaat om het stokje over te nemen. Guardiola zit echter ook zonder werkgever nadat hij onlangs na tien jaar afscheid nam van de Engelse topclub. In de ogen van de analist past de Spaanse trainer perfect bij de nationale ploeg. "Hij staat volledig voor het Nederlandse voetbal gedachtengoed", beargumenteert Driessen. "Hij heeft heel lang als clubtrainer gewerkt. Als je dan moet kiezen tussen Guardiola en Slot, dan heb je met Guardiola een uithangbord voor je nationale exportproduct voetbal. Dat is gewoon onovertrefbaar."

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De columnist stoort zich tegelijkertijd aan de afwachtende houding van de KNVB, zeker in vergelijking met de daadkracht van de Duitse voetbalbond. Waar Oranje nog altijd geen duidelijkheid heeft, handelde de DFB razendsnel na het opstappen van Julian Nagelsmann. Gisteren werd bekend dat Jürgen Klopp definitief de nieuwe bondscoach van Duitsland wordt. Die voortvarendheid mist Driessen in Zeist. "Zij grijpen direct in en zeggen: dat is onze man", verwijst hij naar de oosterburen. "Uit Zeist hoor je helemaal niets, terwijl er een aantal goede kandidaten beschikbaar zijn. Ze kunnen nu een goede bondscoach vinden, maar met beleid heeft het helemaal niets te maken", luidt zijn harde oordeel over de beleidsbepalers.