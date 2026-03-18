Dennis te Kloese heeft voor het eerst gereageerd op de bedreigingen die hij begin februari ontving. De algemeen- en technisch directeur van Feyenoord werd het doelwit van een stroom aan nare berichten nadat zijn mobiele telefoonnummer online was gedeeld. Dit gebeurde nadat de Rotterdammers met 3-0 hadden verloren van koploper PSV. Te Kloese, die de media normaal gesproken niet vaak te woord staat, vond het nu noodzakelijk om naar buiten te treden. Dat doet hij tegenover ESPN.

De bestuurder geeft toe dat de gebeurtenissen hem niet in de kou zijn gaan zitten. “Het zou een beetje te stoer zijn om te zeggen dat het mij helemaal niks doet”, vertelt Te Kloese over de bedreigingen van Het Legioen.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel hij begrijpt dat er kritiek kan zijn op de sportieve prestaties, vindt hij dat er met de persoonlijke aanvallen een grens is bereikt. “Als het heel persoonlijk wordt en het naar bedreigingen gaat, zowel persoonlijk als richting familie, dan zit daar een grensoverschrijdend iets in. Daarom wilde ik het ook publiek maken en mijn naam eraan hangen. Want ik weet dat het ook bij andere clubs speelt.”

Te Kloese wijst op behaalde successen

Ondanks de huidige onrust kijkt Te Kloese met een trots gevoel naar wat er de afgelopen jaren in Rotterdam-Zuid is neergezet. “We zijn kampioen geworden, we hebben de beker gewonnen, we hebben de Johan Cruijff Schaal gewonnen en we hebben twee keer de Champions League gehaald”, somt hij op. Volgens hem mag er dan ook wel wat meer waardering zijn vanuit de achterban voor deze reeks aan prijzen.

Niet alleen op het veld, maar ook achter de schermen is de club volgens Te Kloese gezonder geworden. Hij wijst daarbij op het grootaandeelhouderschap van De Kuip en de financiële winsten die zijn geboekt. “We hebben uit eigen kracht, met een prachtig transferbeleid, met een dubbelrol, daar kan je van alles van vinden, de mogelijkheid om onze interne structuur en aandelenconstructies op niveau te brengen gecreëerd. Daar ben ik ongelooflijk trots op”, aldus de beleidsbepaler. Hij is ervan overtuigd dat de continuïteit van Feyenoord hiermee voor jaren is gewaarborgd.

Toch erkent Te Kloese dat het huidige seizoen niet vlekkeloos verloopt. Feyenoord heeft dit jaar enkele doelstellingen niet gehaald, waarbij vooral de Europese campagne teleurstellend verliep. In de Europa League eindigde de ploeg op een schamele 29e plaats in de league-fase. “Daar hebben we niet de positieve wedstrijden gehad die we de voorgaande jaren wel hebben gehad”, geeft hij eerlijk toe. Ook de achterstand van zestien punten op koploper PSV zorgt voor een lastige fase in De Kuip.