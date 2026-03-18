Menno Pot heeft zich in zijn column voor Het Parool uitgesproken over de cultuur binnen Ajax. Volgens de columnist is het een pijnlijk teken aan de wand dat vrijwel elke buitenlandse kracht die de afgelopen tijd in Amsterdam is neergestreken, zich verbaasde over de heersende mentaliteit.

De lijst met namen die zich verbazen over de gang van zaken in de Johan Cruijff ArenA is inmiddels lang. Onder meer Jordan Henderson, Francesco Farioli, Oscar Gloukh en de huidige technische staf van interim-trainer Óscar García kwamen tot dezelfde pijnlijke conclusie. "Het lijkt me veelzeggend dat vrijwel elke buitenlander die bij Ajax neerstrijkt zich verbaast over de vrijblijvendheid en het gebrek aan modern topsportperfectionisme", zo schrijft Pot.

De kiem werd gelegd onder Alfred Schreuder

Volgens de columnist is de neergang niet van vandaag of gisteren, maar begon het verval al enkele jaren geleden. Oud-aanvoerder Dusan Tadic zou de verandering in de topsportcultuur destijds al hebben opgemerkt toen Erik ten Hag werd opgevolgd door Alfred Schreuder. Waar onder Ten Hag de discipline heilig was, werden de teugels daarna gevierd.

"Hij voelde het onder Alfred Schreuder wegsijpelen. De gym was ineens optioneel. Dat hoefde je Steven Bergwijn geen twee keer te zeggen", aldus Pot.

Staf van García spreekt van amateurniveau

De huidige situatie onder Óscar García lijkt nog niet veel verbeterd. De stafleden van de Spaanse interim-coach zouden naar verluidt geschokt zijn door de trainingsintensiteit en de algemene cultuur bij de recordkampioen. Door Mike Verweij wordt zelfs gesproken over een vergelijking met een amateurvereniging, omdat er in de ogen van de nieuwe staf veel te weinig en te weinig intensief wordt getraind.

Pot ziet heil in de koers van Jordi Cruijff

Tóch ziet Pot wel een lichtpuntje voor de toekomst. Dat heeft alles te maken met de aanstelling van Jordi Cruijff als technisch directeur. Cruijff, die vorige maand officieel begon in zijn nieuwe rol, lijkt de aangewezen persoon om de cultuuromslag te bewerkstelligen.

De columnist is dan ook zeer te spreken over de autonome koers die de technisch directeur vaart. "Deze week realiseerde ik me waarom ik zo’n goed gevoel heb bij Jordi Cruijff: omdat hij vooral een autonome Spanjaard is, met slechts een microdosering Ajax-dna. Se siente bien, Jordi", besluit Pot.