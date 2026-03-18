Barcelona walst over Newcastle United heen in spektakelstuk: 7-2

Barcelona heeft op spectaculaire wijze afgerekend met Newcastle United en zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Na het 1-1 gelijkspel van vorige week in Engeland werd het in Camp Nou een doelpuntenfestijn: 7-2. Over twee wedstrijden won Barcelona dus met 8-2. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met Atlético Madrid of Tottenham Hotspur.

Spectaculaire eerste helft

Newcastle begon brutaal, maar werd al snel afgestraft door Barcelona. De openingstreffer viel in de zesde minuut. Lamine Yamal slalomde door het midden en bediende Raphinha op rechts. Via een combinatie met Fermín López kwam de bal opnieuw bij de Braziliaan, die beheerst in de hoek schoof: 1-0.

Lang bleef die voorsprong niet staan. Newcastle reageerde uitstekend en kwam in de vijftiende minuut op gelijke hoogte. Lewis Hall combineerde knap met Harvey Barnes op links en legde strak voor. Anthony Elanga bleef koel en schoof de bal gecontroleerd binnen: 1-1.

De wedstrijd bleef vervolgens op en neer golven, maar Barcelona sloeg opnieuw toe. In de achttiende minuut bracht een standaardsituatie de 2-1. Raphinha slingerde een vrije trap het strafschopgebied in, Gerard Martín kopte de bal voor en Marc Bernal tikte van dichtbij binnen.

Opnieuw had Newcastle direct een antwoord klaar. De Engelsen profiteerden van slordig balverlies achterin bij Barcelona: Yamal verloor de bal na een hakje. Hall onderschepte, Barnes gaf voor en Elanga stond bij de tweede paal volledig vrij om zijn tweede van de avond binnen te lopen: 2-2. Camp Nou viel even stil.

De slotfase van de eerste helft leverde nóg een beslissend moment op. In blessuretijd trok Kieran Trippier aan de arm van Raphinha in het strafschopgebied. Na VAR-ingrijpen ging de bal op de stip. Yamal nam zijn verantwoordelijkheid en schoot de penalty hard en laag binnen, ondanks dat doelman Ramsdale de hoek goed had: 3-2.

Barcelona sloopt Newcastle na rust

Na rust trok Barcelona de lijn moeiteloos door. Fermín López maakte er al snel 4-2 van na een vloeiende aanval door het centrum, waarna Lewandowski het duel definitief besliste met twee treffers kort na elkaar.

Eerst kopte hij raak uit een corner (5-2), vervolgens rondde hij een vloeiende aanval koel af (6-2). Newcastle was op dat moment al gebroken.

Het slotakkoord kwam op naam van Raphinha. Na een enorme fout van Jacob Ramsey onderschepte hij de bal op de rand van het strafschopgebied en schoof hij de 7-2 binnen. De enige domper voor Barcelona was het uitvallen van doelman Joan García in de tweede helft door een blessure. Bij Newcastle viel Sven Botman in de 64ste minuut in.