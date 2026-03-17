Van de Ven haalt hard uit naar Britse pers voor verspreiden onwaarheden

17 maart 2026, 17:17
Van de Ven
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Micky van de Ven heeft op de persconferentie voor de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Atlético Madrid hard uitgehaald naar de media. De Engelsen verkeren momenteel in een diepe crisis, maar worden daar volgens de Nederlander niet bij geholpen door alle onwaarheden die over zijn team worden geschreven.

Tottenham beleeft momenteel een dramatisch seizoen in eigen land. De Londenaren staan acht wedstrijden voor het einde van de Premier League op een teleurstellende zestiende plaats, een punt boven de degradatiestreep. In de Champions League eindigde Spurs wel op de vierde plaats, waardoor de club zich direct plaatste voor de achtste finales. Daarin was Atlético Madrid in de heenwedstrijd met 5-2 te sterk, dus hoopt Van de Ven woensdagavond op een mirakel in Engeland.

Op de persconferentie voor de wedstrijd lag de focus echter vooral op de crisis in Noord-Londen, waarbij Van de Ven uithaalde naar enkele media. “Natuurlijk zie ik de dingen die worden geschreven”, begint de linksbenige verdediger. “Journalisten zeggen en schrijven soms dingen, waarvan je denkt: hoe verzin je zoiets? Bijvoorbeeld dat spelers niet meer gemotiveerd zouden zijn.” De Nederlander benadrukt dat dit absoluut niet waar is.

“Ze zeggen spelers hoe dan ook vertrekken aan het einde van dit seizoen. Dat is complete onzin en mensen beginnen het nog te geloven ook.” De zeventienvoudig international noemt vervolgens een concreet voorbeeld. “Laatst lazen we dat een van de jongens tegen de rest van het team had gezegd dat het hem allemaal niets meer kon schelen, omdat hij toch al wegging. Hoe kan zoiets nou naar buiten komen? Dat is gewoon verzonnen”, foetert hij. “En de fans geloven het. Dat is heel erg frustrerend voor ons.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Spurs - Atlético

Tottenham Hotspur
21:00
Atlético Madrid
Wordt gespeeld op 18 mrt. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Micky van de Ven

Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 24 jaar (19 apr. 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
27
4
2024/2025
Spurs
13
0
2023/2024
Wolfsburg
-
-
2023/2024
Spurs
27
3

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

