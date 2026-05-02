RKC Waalwijk-spits Tim van der Leij moest vrijdagavond naar de spoedeisende hulp als gevolg van het play-offduel met Roda JC. De aanvaller kreeg in de slotfase van de reguliere speeltijd hard een bal tegen zijn hoofd, waarna hij volgens trainer Sander Duits niets meer wist.

RKC Waalwijk plaatste zich vrijdagavond ten koste van Roda JC voor de volgende ronde van de play-offs. De Limburgers stonden lang met 1-2 voor over twee wedstrijden, maar diep in blessuretijd wist Jesper Uneken de gelijkmaker binnen te werken. In de verlenging werd niet meer gescoord, waarna RKC de strafschoppen beter nam.

Artikel gaat verder onder video

Vlak voor de treffer van Uneken probeerde Richard van der Venne het met een snoeihard schot, maar zijn poging belandde vol op het hoofd van Van der Leij. De spits bleef aangeslagen achter, maar ging toch staan omdat zijn ploeg nog maar enkele minuten had voor de gelijkmaker. Na de goal van Uneken ging de clubarts naar Van der Leij kijken en werd hij naar de kant gehaald.

Na afloop van de wedstrijd liet Duits bij ESPN weten dat het niet goed gaat met Van der Leij. “Die wist volgens mij helemaal niets meer. De dokter zag toen ook dat het niet goed was”, blikt de trainer van de Waalwijkers terug. “Hij is nu naar de spoedeisende hulp, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Maar voor hem ziet het richting de volgende wedstrijd niet zo goed uit.”