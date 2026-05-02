RKC-spits Van der Leij naar spoedeisende hulp: ‘Hij wist helemaal niets meer’

2 mei 2026, 14:12
Tim van der Leij van RKC Waalwijk
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

RKC Waalwijk-spits Tim van der Leij moest vrijdagavond naar de spoedeisende hulp als gevolg van het play-offduel met Roda JC. De aanvaller kreeg in de slotfase van de reguliere speeltijd hard een bal tegen zijn hoofd, waarna hij volgens trainer Sander Duits niets meer wist.

RKC Waalwijk plaatste zich vrijdagavond ten koste van Roda JC voor de volgende ronde van de play-offs. De Limburgers stonden lang met 1-2 voor over twee wedstrijden, maar diep in blessuretijd wist Jesper Uneken de gelijkmaker binnen te werken. In de verlenging werd niet meer gescoord, waarna RKC de strafschoppen beter nam.

Vlak voor de treffer van Uneken probeerde Richard van der Venne het met een snoeihard schot, maar zijn poging belandde vol op het hoofd van Van der Leij. De spits bleef aangeslagen achter, maar ging toch staan omdat zijn ploeg nog maar enkele minuten had voor de gelijkmaker. Na de goal van Uneken ging de clubarts naar Van der Leij kijken en werd hij naar de kant gehaald.

Na afloop van de wedstrijd liet Duits bij ESPN weten dat het niet goed gaat met Van der Leij. “Die wist volgens mij helemaal niets meer. De dokter zag toen ook dat het niet goed was”, blikt de trainer van de Waalwijkers terug. “Hij is nu naar de spoedeisende hulp, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Maar voor hem ziet het richting de volgende wedstrijd niet zo goed uit.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
RKC - Roda

RKC Waalwijk
1 - 1
Roda JC Kerkrade
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Play-offs 1/2
Seizoen: 2025/2026

T. van der Leij

T. van der Leij
RKC Waalwijk
Team: RKC
Leeftijd: 20 jaar (6 mrt. 2006)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
RKC
33
13

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
4
De Graafschap
38
16
63
5
Almere
38
15
58
6
RKC
38
12
58
7
Jong PSV
38
2
56
8
Roda
38
5
55

