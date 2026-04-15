is bezig aan zijn laatste weken als profvoetballer, zo maakt de spits bekend via de clubkanalen van zijn werkgever RKC Waalwijk. De 37-jarige spits kwam in zijn loopbaan onder meer uit voor clubs als ADO Den Haag, FC Volendam en Feyenoord en was in totaal goed voor bijna 150 doelpunten.

De 1.96 meter lange Kramer is bij RKC niet langer verzekerd van een basisplaats. Sinds de winterstop kwam de spits niet verder dan drie korte invalbeurten in de Keuken Kampioen Divisie en eentje in het toernooi om de KNVB Beker. Zijn (vooralsnog) laatste doelpunt als prof maakte hij tijdens de eerste speelronde van dit seizoen, toen hij met een treffer bijdroeg aan een 2-3 uitzege op Jong AZ.

Als de huidige jaargang erop zit, hangt Kramer zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen. "Als vijfjarig jongetje droomde ik maar over één ding: profvoetballer worden. Het spelen voor duizenden mensen, het scoren van een winnend doelpunt, prijzen pakken, herinneringen maken voor het leven. Dat wilde ik, daar droomde ik van. Inmiddels ben ik 37 jaar. Dat mannetje van toen? Al zijn dromen zijn uitgekomen", zegt Kramer in de video waarin RKC zijn pensioen aankondigt.

Als geboren Rotterdammer speelde Kramer in de jeugdopleiding van Excelsior en NAC Breda, bij die laatste club maakte hij in het seizoen 2008/09 zijn debuut als prof. Een jaar later stapte de spits over naar FC Volendam, waar hij zich ontwikkelde tot een makkelijk scorende spits op het tweede niveau. In 2013 gunde ADO hem een nieuwe kans in de Eredivisie, die Kramer met beide handen aangreep. Na dat hij in het seizoen 2014/15 liefst 17 keer had gescoord hapte Feyenoord toe. Met de Stadionclub won Kramer vier prijzen: de landstitel in 2017, twee KNVB Bekers (2016 en 2018 - al was hij ten tijde van die tweede finale al vertrokken) én een Johan Cruijff Schaal (2018).

Kramer vertrok in de winterstop van het seizoen 2017/18 bij Feyenoord en tekende even later bij Sparta, maar toen hij een schorsing van zeven (!) wedstrijden kreeg na een trap in het gezicht van Alexander Büttner werd zijn contract na amper twee maanden alweer ontbonden. Kramer beleefde vervolgens een eerste en enige buitenlandse avontuur (bij Maccabi Haifa), maar keerde in januari 2019 bij FC Utrecht alweer terug in de Eredivisie. Een half jaar later verkaste weer naar ADO, om na twee seizoenen over te stappen naar RKC, waarmee hij vorig seizoen degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. De spits hintte eind vorig jaar al op een naderend afscheid, toen hij op LinkedIn liet weten dat hij is begonnen aan de trainerscursus.