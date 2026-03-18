Viníciuis Júnior zal nooit de Ballon d'Or winnen als hij zich blijft gedragen zoals hij nu doet. Dat is althans de conclusie van de analisten van Voetbalpraat op ESPN. De Braziliaanse sterspeler van Real Madrid vestigde dinsdagavond niet voor het eerst de negatieve aandacht op zich met een provocerend gebaar richting de supporters van Manchester City.

Vinícius was in het Etihad Stadium weer eens beslissend voor De Koninklijke. De 25-jarige linksbuiten tekende met twee treffers voor de volledige Madrileense productie, waardoor Real met een 1-2 zege van het veld stapte. Na de 3-0 in de heenwedstrijd in Bernabéu was dat ruim voldoende om ten koste van Manchester City door te gaan naar de kwartfinales van de Champions League.

Na zijn eerste treffer, gemaakt vanaf de penaltystip na hands van Bernardo Silva, maakte Vinícius een huilgebaar richting de thuissupporters. Dat was een reactie op het spandoek van een jaar eerder, zo bevestigde hij na de wedstrijd. De fans van City onthulden toen een groot doek waarop het er bij Vinícius werd ingewreven dat niet hij, maar Rodri de Ballon d'Or had gewonnen. Real was daar dusdanig boos over dat de club de ceremonie waarop de prijs werd uitgereikt besloot te boycotten.

In Voetbalpraat komt het gedrag van Vinícius ter sprake. "Ik vind het gewoon een kwal, dat meen ik echt", komt Ali Boussaboun met een hard oordeel. "Hij is constant aan het provoceren. Of het nou de tegenstander is of een paar weken geleden het eigen publiek. Daar is hij alleen maar mee bezig. Terwijl: hij kan zo goed voetballen." Hedwiges Maduro haakt in: "Ik hoop dat hij eens de omslag gaat maken. Dat iemand tegen hem zegt, een familielid of zo: 'Jongen, doe even normaal'."

Presentator Yordi Yamali komt nog enigszins voor Vinícius op en stelt dat een wedstrijd 'soms zoiets vraagt', maar Mario Been is het daar niet mee eens. "Raar doen tegen het publiek, of tegen anderen? Wat heeft dat voor zin? Ja, misschien een keer, maar hij doet het wel heel vaak." Boussaboun komt met een voorbeeld: "Het is heel simpel: je hebt Mbappé, je hebt Rodrygo. Allemaal aanvallende spelers die veel goals maken. Waarom worden zij niet uitgescholden? Hij zoekt het zelf op."

Maduro stelt daarop: "Vinícius gaat nooit de Ballon d'Or als hij dit gedrag vertoont. Ousmane Dembélé, weet je waarom hij hem won? Omdat hij juist een voorbeeld was van een teamspeler. Hij stond in de Champions League-finale druk te zetten als een luipaard, toen zei iedereen: 'Geweldige teamspeler'. Natuurlijk presteert hij ook. Maar het gaat ook om beeldvorming en de gunfactor."