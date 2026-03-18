Bas Kodden, expert die diverse leidinggevenden in de sport en zakenwereld bijstaat, denkt dat de komst van Dick Advocaat als adviseur naar Feyenoord grote gevolgen kan hebben voor Robin van Persie. Volgens de hoogleraar valt er voor de oefenmeester ‘niets te winnen’ met de komst van de 78-jarige Advocaat.

Advocaat gaat Van Persie in een adviserende rol bijstaan. Feyenoord benadrukt dat de ervaren trainer geen officiële rol in de staf krijgt en tijdens wedstrijden dan ook niet plaats zal nemen in de dug-out.

Artikel gaat verder onder video

Kodden noemt de aanstelling van Advocaat ‘een heel slecht besluit’. “Voor alle betrokkenen, en voor Robin van Persie in het bijzonder”, stelt hij bij Tubantia. “Robin van Persie kan hier niet bij winnen: Mocht het zometeen toch goed gaan, dan krijgt Advocaat alle credits. En gaat het niet goed, dan zeggen ze: wij hebben er alles aan gedaan, zelfs dát hielp niet.”

De hoogleraar zegt dat Van Persie zelfs zijn carrière riskeert met de komst van Advocaat. “Ontslagen worden hoort simpelweg bij het trainersvak; dat overkomt de allerbesten, ook Ronald Koeman is meermalen ontslagen. Maar falen en dan publiekelijk een adviseur krijgen, dat is echt slecht voor je imago”, weet de expert.

Kodden denkt dat Van Persie zijn autoriteit kan kwijtraken nu ‘het grote publiek’ weet dat hij wordt aangestuurd door een mentor. “Men gaat naar Van Persie kijken en denken: op de achtergrond beslist Advocaat mee. Om succesvol te zijn, moet de leider 100 procent eigenaar blijven van zijn eigen beslissingen”, zegt hij.