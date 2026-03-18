Live voetbal

Expert vreest: Van Persie riskeert trainerscarrière na komst Dick Advocaat

18 maart 2026, 21:04
Robin van Persie in De Kuip
Foto: © Imago
1 reactie
Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Bas Kodden, expert die diverse leidinggevenden in de sport en zakenwereld bijstaat, denkt dat de komst van Dick Advocaat als adviseur naar Feyenoord grote gevolgen kan hebben voor Robin van Persie. Volgens de hoogleraar valt er voor de oefenmeester ‘niets te winnen’ met de komst van de 78-jarige Advocaat.

Advocaat gaat Van Persie in een adviserende rol bijstaan. Feyenoord benadrukt dat de ervaren trainer geen officiële rol in de staf krijgt en tijdens wedstrijden dan ook niet plaats zal nemen in de dug-out.

Artikel gaat verder onder video

Kodden noemt de aanstelling van Advocaat ‘een heel slecht besluit’. “Voor alle betrokkenen, en voor Robin van Persie in het bijzonder”, stelt hij bij Tubantia. “Robin van Persie kan hier niet bij winnen: Mocht het zometeen toch goed gaan, dan krijgt Advocaat alle credits. En gaat het niet goed, dan zeggen ze: wij hebben er alles aan gedaan, zelfs dát hielp niet.”

De hoogleraar zegt dat Van Persie zelfs zijn carrière riskeert met de komst van Advocaat. “Ontslagen worden hoort simpelweg bij het trainersvak; dat overkomt de allerbesten, ook Ronald Koeman is meermalen ontslagen. Maar falen en dan publiekelijk een adviseur krijgen, dat is echt slecht voor je imago”, weet de expert.

Kodden denkt dat Van Persie zijn autoriteit kan kwijtraken nu ‘het grote publiek’ weet dat hij wordt aangestuurd door een mentor. “Men gaat naar Van Persie kijken en denken: op de achtergrond beslist Advocaat mee. Om succesvol te zijn, moet de leider 100 procent eigenaar blijven van zijn eigen beslissingen”, zegt hij.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
3 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.805 Reacties
1.269 Dagen lid
19.563 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Met Gio is het ook goed gekomen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Dick Advocaat

Dick Advocaat
Functie: Coach
Leeftijd: 78 jaar (27 sep. 1947)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws