Heracles spoelt bekerteleurstelling weg in spektakelstuk tegen PEC

Heracles Almelo heeft zich na de verloren halve finale in de beker herpakt door met 4-2 te winnen van PEC Zwolle. De Overijsselse derby was spectaculair, met meerdere comebacks van beide ploegen. Uiteindelijk trok Heracles aan het langste eind in het duel, dat een belangrijke rol speelde in de strijd om degradatie.

Heracles Almelo had wat goed te maken, na de op penalty’s verloren halve finale van de KNVB Beker tegen AZ afgelopen donderdag. Bovendien werd er in de eerdere ontmoeting tegen PEC Zwolle met 3-0 verloren. Ook PEC wilde zich bewijzen, na een februarimaand waarin niet gewonnen werd.

Zo begonnen twee gretige teams aan de wedstrijd. Al na vier minuten leek deze helemaal op stelten gezet te worden, toen scheidsrechter Martijn Vos floot voor een penalty en een rode kaart. PEC-verdediger Damian van der Haar haalde Juho Talvitie onderuit binnen de zestien. Na ingrijpen van de VAR moest Vos zijn beslissing wijzigen: een penalty én rood was een dubbele straf. Van der Haar kreeg geel, maar de strafschop bleef staan. Brian De Keersmaecker benutte de penalty zonder problemen.

Heracles kon niet lang genieten van de voorsprong. Slechts één minuut na de 1-0, scoorde de uitploeg alweer de 1-1. Dylan Vente schoof de bal langs Fabian de Keijzer en maakte zo zijn elfde van het seizoen. Dat is net zoveel als Ricardo Pepi en Luuk de Jong. Alleen Sem Steijn (19) en Troy Parrott (12) maakten er meer.

In de 33ste minuut draaiden de Blauwvingers het helemaal om door de 1-2 te maken. Anselmo MacNulty dook op voor de goal bij een vrije trap van Davy van den Berg. De Spaanse Ier reikte precies tot de bal en werkte hem binnen. Nog voor de rust werd het toch weer 2-2. Thomas Bruns jaste de gelijkmaker binnen uit de rebound. Suf Podgoreanu zette voor op Talvitie, die te zacht op doel kopte. Jasper Schendelaar kon de bal niet goed wegwerken en leverde de bal in bij Bruns, die raak schoot.

In de 59ste minuut draaide Talvitie de wedstrijd weer om, door Heracles op een 3-2 voorsprong te zetten. De 19-jarige Fin kreeg de voorzet van Podgoreanu en werd direct na de goal onder luid applaus van het veld gehaald. Niet lang daarna kwam zelfs de 4-2 op het bord. Invaller Mario Engels gaf de de assist op Jizz Hornkamp, die binnenkopte.

Met de spectaculaire overwinning herpakt Heracles zich na het teleurstellende einde van het bekeravontuur. Met de drie punten doet de ploeg van Erwin van de Looi bovendien goede zaken in de strijd om degradatie. Met de overwinning in deze Overijsselse derby komen de Heraclieden op plek elf terecht, zeven punten boven Sparta Rotterdam, dat later op de zondag in actie komt tegen concurrent Willem II. De ploeg van de jarige Johnny Jansen glijdt iets af en staat nog maar vijf punten boven de streep.

