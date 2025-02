Zwaar ontgoochelde Damon Mirani verschijnt voor de camera en heeft toch nog 'geweldig' nieuws te melden

De ontgoocheling is enorm bij , die er donderdagavond niet in is geslaagd om zich met Heracles Almelo te plaatsen voor de finale van de KNVB-beker. Mirani en zijn teamgenoten waren in de halve finale tegen AZ heel dicht bij een ticket voor de eindstrijd in De Kuip, maar nadat de eerste negentig minuten geen winnaar hadden opgeleverd (2-2) en er in de verlenging niet meer werd gescoord, ging het voor hen mis vanaf elf meter. Hoewel Mirani erg teleurgesteld is, had hij na afloop ook nog ‘geweldig’ nieuws te melden: hij wordt voor de tweede keer vader.

Het leek een prachtige avond te gaan worden voor Heracles. De ploeg uit Ermelo kwam weliswaar binnen het eerste kwartier op een 0-1 achterstand, maar knokte zich al snel terug in de wedstrijd. Mirani stond bij een hoekschop op de goede plek en knikte de 1-1 in de touwen. Heel lang kon Heracles daar overigens niet van genieten, want tien minuten later nam AZ voor de tweede keer de leiding: 1-2. Dat leek ook lang de eindstand te worden, maar na een enorme fout van Kristijan Belic konden de Heraclieden toch nóg een keer langszij komen. Er moest een verlenging aan te pas komen, maar omdat daarin niet meer werd gescoord, kwam de beslissing aan vanaf elf meter.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Grote verbazing bij Luka Kulenovic, nadat hij Wouter Goes met pijn op de grasmat achterlaat

Heracles stond na vier strafschoppen op matchpoint. Ivan Mesík had de winnende op zijn schoen, maar schoot dramatisch in en zag zijn inzet gekeerd worden. Mayckel Lahdo scoorde vervolgens namens AZ, waarna Bryan Limbombe tegen de paal schoot en het ticket voor de finale naar de Alkmaarders zag gaan. “Dit is heel pijnlijk, dit is heel vervelend. We komen op matchpoint, de vijfde penalty… Die missen we en daarna verliezen we”, zo sprak een ontgoochelde Mirani na afloop voor de camera van ESPN. “Je weet dat beide ploegen er gewoon doorheen zaten. Dan probeer je eigenlijk zo weinig mogelijk risico te nemen. AZ had uiteindelijk het betere van het spel. Dan hoop je op een spaarzaam kansje en probeer je eigenlijk de rij te sluiten, maar dan geef je nog een gigantische kans weg in de laatste pak en beet tien seconden. Dat mag gewoon niet gebeuren.”

LEES OOK: Speler van AZ houdt het niet droog en stort na laatste strafschop van Heracles meteen ter aarde

Die enorme kans werd nog verprutst door Ibrahim Sadiq, maar in de strafschoppenreeks ging het alsnog mis voor Heracles. “Heel zuur. Er waren vijf jongens die heel overtuigd waren, we hebben er gisteren (woensdag, red.) nog op getraind. Als zij de overtuiging hebben en zij nemen ‘m, dan is dat top. Helaas was het niet onze avond. Dat is heel erg vervelend. Misschien maak je het één keer mee dat je in De Kuip staat (om de bekerfinale te spelen, red.). We hebben nu helaas verloren en meer kunnen we er niet van maken”, aldus Mirani, die na afloop nog wel kon bevestigen dat er mooi nieuws op komst is. Milan van Dongen zag dat Mirani en zijn partner Mandy Dooijeweerd in verwachting zijn van een tweede kindje. “Ja, dat klopt, Dat is wel heel geweldig nieuws, maar dat staat natuurlijk los van het voetbal”, zo klonk het. Mirani en Dooijeweerd hebben al een zoontje. Hij vierde eind december zijn tweede verjaardag.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Een aangeslagen Damon Mirani:



"We komen op matchpoint, die vijfde penalty en die missen we..." 😕 — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Journalisten schrikken op persconferentie van Guus Til

Guus Til stond de pers te woord na de uitschakeling van PSV door Go Ahead Eagles in de TOTO KNVB Beker.