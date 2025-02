Journalisten schrikken op persconferentie van Guus Til

stond woensdagavond de pers te woord na de uitschakeling van PSV door Go Ahead Eagles (1-2) in de halve finales van de TOTO KNVB Beker. De middenvelder maakte een aangeslagen indruk en dat viel ook de aanwezige journalisten in de perskamer op.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad opende de persconferentie: “Guus, je ziet er ontgoocheld uit. Ik kan me voorstellen dat dit ongelooflijk hard aankomt”, begon de PSV-watcher de persconferentie. Til, met een gesloten lichaamshouding, reageerde gelaten: “Ja, inderdaad. Het was gewoon ontzettend slecht.”

Elfrink merkte vervolgens op dat de eerste helft van PSV slechter was dan de tweede. De journalist vroeg Til waar dat volgens hem aan lag. De middenvelder zuchtte en antwoordde vervolgens: “Ik had het idee dat zij het liever wilden dan wij.” Elfrink: “Dat is wel een hele pijnlijke conclusie, toch?” Til beaamde dat. “Jeetje. Het is wel eerlijk, maar ook een keiharde conclusie”, reageerde Elfrink.

“Ik trek die conclusie omdat we elk duel verloren. Het was gewoon ontzettend slap, dus ik vind het dan ook moeilijk om er iets over te zeggen. Dan kom je al snel daarop uit”, lichtte Til toe. “Ik weet het ook niet, ik vind het ook moeilijk”, vervolgde de middenvelder toen Elfrink hem uitdaagde om het verval van PSV in de tweede seizoenshelft te duiden.

Ook Valentijn Driessen van De Telegraaf vroeg Til nog om een verklaring. “Het is echt ongelooflijk, maar ik vind het ook moeilijk om er woorden aan te geven.” Toen Driessen vroeg of ‘het met de wissels te maken heeft’, moest Til opnieuw een antwoord schuldig blijven: “Ik weet het gewoon echt niet, Valentijn. Sorry.”

Til zwaaide vervolgens af. Daarna meldde zijn trainer Peter Bosz zich. De persconferentie van Til had overduidelijk indruk gemaakt op de aanwezige journalisten. “Guus Til zat hier net. Als er iemand ontgoocheling uitstraalde, dan was hij het wel…”, confronteerde Elfrink Bosz met de emoties van Til.

