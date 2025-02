Peter Bosz is duidelijk niet blij met vraag van Hans Kraay junior over Ivan Perisic

Peter Bosz was woensdagavond niet te genieten na de uitschakeling van PSV door Go Ahead Eagles (1-2) in de halve finales van de TOTO KNVB Beker. Met één vraag van presentator Hans Kraay junior na afloop was de hoofdtrainer van de Eindhovenaren overduidelijk niet blij.

Bosz maakte na afloop een aangeslagen indruk voor de camera van ESPN en beantwoordde de vragen van Kraay junior kort en krachtig. “Het was een wedstrijd met twee gezichten. In de eerste helft verdienden we het niet om verder te komen. In de tweede helft deden we het wel goed”, luidde zijn eerste reactie.

“Ik vond de veldbezetting niet goed in de eerste helft. Maar ook de energie waarmee we speelden was een groot verschil ten opzichte van de tweede helft”, vervolgde Bosz. “Het heeft mij gestoord hoe wij speelden. Dat was gewoon slecht, zoals wij de eerste helft speelden.”

“Of ik daar de vinger op kan leggen? Nee, want anders had er gelijk wat aan gedaan”, ging de oefenmeester verder. Bosz ontstak in de rust, toen PSV reeds met 0-2 achterstond, niet in woede. “Het heeft denk ik geen zin om boos te zijn. Er moest wat veranderen. Dus ik heb alleen aangegeven hoe we het de tweede helft moesten doen. De veldbezetting en intensiteit was beter in de tweede helft. Toen creëerden we ook kansen en maakten we ook de 1-2.”

Het gezicht van Bosz stond nagenoeg het gehele interview op onweer. Toch waagde Kraay junior zich aan een positieve vraag over Ivan Perisic, die in de tweede helft vanaf de strafschopstip scoorde. “Je bent wel eens tegenover mij enthousiast geweest over Perisic. Het is moeilijk om enthousiast te zijn na een teleurstelling, maar was hij weer de beste?”, vroeg de verslaggever.

Bosz haalde diep adem bij het horen van de vraag over de Kroatische veteraan. Hij antwoordde vervolgens: “Ik vind het heel lastig om na zo’n wedstrijd te praten over een beste (speler, red.). Maar Ivan is een goede speler”, reageerde de trainer kortaf. Kraay junior: “Een hele goede speler, die je er verschrikkelijk graag bij wil houden voor volgend seizoen.” Bosz beaamde dat: “Jazeker.”