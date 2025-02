Beschamend moment van Joey Veerman wordt PSV fataal: Olivier Boscagli is woedend op ploeggenoot

Een daverende verrassing dinsdagavond in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Go Ahead Eagles staat namelijk binnen het halfuur met 0-2 voor op bezoek bij PSV. De rol van bij het tweede doelpunt van de Deventenaren was opmerkelijk.

Volg PSV - Go Ahead Eagles in ons liveverslag!

Nadat Gerrit Nauber Go Ahead in de 25ste minuut van de wedstrijd op voorsprong had gekopt uit een hoekshop van Dean James, volgde twee minuten later de 0-2 van Victor Edvardsen. De Zweedse aanvaller schoot na een vlugge counter raak op aangeven van Oliver Antman.

De rol van Veerman viel op bij het doelpunt van Edvardsen. De middenvelder van PSV liep halverwege de helft van Go Ahead nog in de buurt van Edvardsen, maar werd er vervolgens faliekant uitgesprint door de spits van Go Ahead.

Toen Edvardsen vervolgens vóór Veerman opdook in de zestien van PSV en werd aangespeeld door Antman, maakte Olivier Boscagli een verwijtend gebaar naar Veerman. De Franse verdediger deed zelf overigens ook weinig moeite om Edvardsen van scoren af te houden.

