Speler van AZ houdt het niet droog en stort na laatste strafschop van Heracles meteen ter aarde

kon het donderdagavond na het laatste fluitsignaal bij de ontmoeting tussen Heracles Almelo en AZ in de halve finale van de KNVB-beker niet droog houden. De middenvelder stond met een enorme fout aan de basis van de gelijkmaker van Heracles in de slotfase van de reguliere speeltijd, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Daarin werd niet gescoord. De beslissing viel pas in de strafschoppenreeks. AZ nam de pingels beter dan Heracles, waardoor de fout van Belic de Alkmaarders uiteindelijk niet duur is komen te staan.

Belic kwam donderdagavond een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd binnen de lijnen. De middenvelder was de vervanger van Wouter Goes, die in de eerste helft al tegen een gele kaart was aangelopen. Belic maakte bij een 1-2 tussenstand zijn opwachting binnen de lijnen, maar had er hoogstpersoonlijk schuld aan dat Heracles in de slotfase van het duel langszij kon komen. De invaller wilde de bal terugspelen naar zijn doelman, maar bracht in plaats daarvan Suf Podgoreanu in stelling. De Heraclied faalde niet en bracht de score in evenwicht: 2-2.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Grote verbazing bij Luka Kulenovic, nadat hij Wouter Goes met pijn op de grasmat achterlaat

In de verlenging werd er vervolgens niet meer gescoord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Belic leek vanaf elf meter de kans te krijgen om zijn fout goed te maken, maar de middenvelder hoefde uiteindelijk niet aan te treden vanaf elf meter. AZ won met 3-4 na strafschoppen en speelt zodoende op 21 april de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles. Belic kon het na de beslissende strafschop, die door Bryan Limbombe tegen de paal werd geschoten, niet droog houden. “Belic, het zijn tranen van geluk en het zijn ook tranen van opluchting, want hij dacht dat hij hoogstpersoonlijk schuld zou zijn met zijn fout die de 2-2 inleidde. Maar die fout gaat hem nu meer dan vergeten worden”, zo zei Teun de Boer, commentator van ESPN.

Het duurde nog wel even voordat Belic doorhad dat óók hij reden tot juichen had. De middenvelder moest eerst nog getroost worden door teamgenoten en de staf, alvorens hij deelnam aan de feestvreugde. “Hij mág blij zijn, dat lijken ze bij AZ nu ook een beetje aan te geven. De opluchting is er, droog je tranen. Vanaf nu is het feest”, zo was de boodschap vanaf de commentaarpositie.

😳 Kristijan Belić gaat in de fout, Suf Podgoreanu straft genadeloos af! 2️⃣-2️⃣



We gaan 𝙑𝙀𝙍𝙇𝙀𝙉𝙂𝙀𝙉! — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2025

© ESPN

© ESPN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Journalisten schrikken op persconferentie van Guus Til

Guus Til stond de pers te woord na de uitschakeling van PSV door Go Ahead Eagles in de TOTO KNVB Beker.